Науковці були дуже здивовані, виявивши часту зміну напрямків руху і швидкості глибоководних океанічних течій.

Що відомо про часту зміну напрямку руху та швидкості океанічних течій

Зазначається, що найбільші глибоководні океанічні течії є головним механізмом перенесення води і формування клімату на планеті.

Однак на відміну від поверхневих вод, які легко вивчити та виміряти, глибоководні океанічні течії переважно залишаються важкодоступними для вивчення.

За результатами нового дослідження команди науковців, з найбільшим на сьогодняшній день набір даних про швидкість і напрямок течій, що проходять біля морського дна, значно відрізняється від тих моделей, які створювались до цього.

Науковий оглядач Ендрю Чепмен зазначає, що до цього вважалось, що течії на морському дні стійкі і в районі узбережжя Мозамбіку,течуть з півдня на північ.

Глибоководні океанічні течії

Однак науковці з’ясували, що течії ведуть себе значно динамічніше.

Відповідно до отриманих даних, сучасні моделі, що використовують для відстеження потоків осадових порід і забруднювальних речовин у морських глибинах і реконструкції давніх океанічних умов мають бути оновлені.

Ці течії, що огинають нашу планету, виявляться набагато складнішими, ніж припускають моделі з підручників. Вони дійсно вимагають дуже ретельного вивчення, — підкреслив. Седиментолог із Національного океанографічного центру і старший автор дослідження Майк Клер. Поширити

Що відомо про причини динамічних змін руху глибоководних течій

Науковці вимірюють глибоководні течії за допомогою сучасних гідроакустичних приладів-датчиків ADCP, які закріплюються на морському дні.

Однак це дуже дорого і доволі складно. Через це у багатьох дослідженнях ці прилади використовувались рідко і лише на короткий час.

Підкреслюється, що італійська нафто-газова компанія Eni застосувала одразу 34 ADCP у промислових цілях на площі близько 2 500 квадратних кілометрів у Мозамбікському каналі.

Представники компанії поділились з науковцями отриманими даними, дозволивши отримати нікальне і детальне уявлення про морське дно.

За словами Ендрю Чепмена, прилади вимірювали швидкість і напрямок течій кожні 10 хвилин протягом 4 років.

Після того, як геофізик з Університету Калгарі Льюїс Бейлі почав аналізувати велику кількість даних з датчиків ADCP, результати настільки відрізнялись від прогнозованих, що науковець почав думати, чи не припустився помилки.

Однак повторні підрахунки продемонстрували, що течії на морському дні шасто змінювали швидкість, потім сповільнювались і навіть змінювали напрямок.

Ми були дуже здивовані, побачивши, наскільки мінливі всі течії навіть між причалами, розташованими досить близько один до одного, — зазначив Бейлі. Поширити

Науковці спробували з’ясувати причини постійних змін руху і напрямку глибоководних течій, які змінювались в різні сезони і протягом приливних циклів.

Дані ADCPs і картини на відшліфованому морському дні показали, що течії на відкритих схилах морського дна в середньому спрямовані на північ.

Але в підводних каньйонах, які орієнтовані приблизно зі сходу на захід, течія часто змінює напрямок, протікаючи вгору або вниз по їхній довжині.

На думку науковців, припливи і рельєф морського дна багато в чому визначають характер течій.

Вони визнають, що дослідження проводилося тільки в одній зоні Світового океану, і отримання додаткових даних в інших областях матиме неоціненне значення для створення більш досконалих симуляцій.