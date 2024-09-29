Вчені попереджають, що високий рівень поглинання світовим океаном атмосферного CO2 призводить до його стрімкого закислення і наближає до небезпечної межі.
Головні тези:
- Закислення океану через поглинання CO2 стає все більшою загрозою для морських екосистем нашої планети.
- Науковці зафіксували перевищення шести планетарних меж і застерігають, що світовий океан наближається до порушення сьомої межі.
- Викиди CO2, спричинені людською діяльністю, призводять до стрімкого закислення океанів та руйнування харчового ланцюга.
- Закислення океану є результатом великої мережі взаємодій між компонентами системи Землі, що потребує комплексного підходу до розв'язання екологічних проблем.
- Необхідно переоцінити безпечні рівні pH в океані та звернути увагу на важливість збереження морських екосистем для збалансованого функціонування планети.
Як процес закислення світового океану через поглинання CO2 загрожує життю на Землі
Дослідники з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату у США підкреслюють, що 9 систем і процесів, які отримали визначення планетарних меж, і сприяють стабільності функцій життєзабезпечення планети продовжують дестабілізуватись.
До цього моменту науковці фіксували перевищення порогів шести меж.
Наразі, за словами науковців, світовий океан близький до порушення сьомої планетарної межі.
Що кажуть науковці
За словами фізика-кліматолога і співавтора звіту Левке Цезара, існує щонайменше 2 причини, через які рівні закислення океанів викликають занепокоєння.
Вчений додав, що будь-яке людське порушення довкілля не можна розглядати як окремі проблеми, тому що такий підхід ігнорує те, що компоненти системи Землі взаємодіють, утворюючи велику мережу, де зміни в одній сфері впливають на інші.
Закислення океану — це явище підвищення кислотності (зниження pH) в океанській воді через поглинання атмосферного CO2. Цей процес веде до руйнування харчового ланцюга і знижує ефективність океану як життєво важливого поглинача вуглецю.
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