Вчені попереджають, що високий рівень поглинання світовим океаном атмосферного CO2 призводить до його стрімкого закислення і наближає до небезпечної межі.

Як процес закислення світового океану через поглинання CO2 загрожує життю на Землі

Закислення океану наближається до критичного порогу. Воно становить дедалі більшу загрозу для морських екосистем, — зазначають науковці у власному звіті. Поширити

Дослідники з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату у США підкреслюють, що 9 систем і процесів, які отримали визначення планетарних меж, і сприяють стабільності функцій життєзабезпечення планети продовжують дестабілізуватись.

До цього моменту науковці фіксували перевищення порогів шести меж.

Наразі, за словами науковців, світовий океан близький до порушення сьомої планетарної межі.

Океан

Що кажуть науковці

За словами фізика-кліматолога і співавтора звіту Левке Цезара, існує щонайменше 2 причини, через які рівні закислення океанів викликають занепокоєння.

Одна з них полягає в тому, що індикатор закислення океану... наближається до порогу порушення безпечної межі. По-друге, ... навіть ці поточні умови можуть бути проблематичними для різних морських організмів, що вказує на необхідність переоцінки того, які рівні насправді можна назвати безпечними, — пояснює Левке Цезар. Поширити

Вчений додав, що будь-яке людське порушення довкілля не можна розглядати як окремі проблеми, тому що такий підхід ігнорує те, що компоненти системи Землі взаємодіють, утворюючи велику мережу, де зміни в одній сфері впливають на інші.