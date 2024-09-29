Науковці занепокоєні стрімким підвищенням рівня закислення океанів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці занепокоєні стрімким підвищенням рівня закислення океанів

Океан
Джерело:  The Guardian

Вчені попереджають, що високий рівень поглинання світовим океаном атмосферного CO2 призводить до його стрімкого закислення і наближає до небезпечної межі. 

Головні тези:

  • Закислення океану через поглинання CO2 стає все більшою загрозою для морських екосистем нашої планети.
  • Науковці зафіксували перевищення шести планетарних меж і застерігають, що світовий океан наближається до порушення сьомої межі.
  • Викиди CO2, спричинені людською діяльністю, призводять до стрімкого закислення океанів та руйнування харчового ланцюга.
  • Закислення океану є результатом великої мережі взаємодій між компонентами системи Землі, що потребує комплексного підходу до розв'язання екологічних проблем.
  • Необхідно переоцінити безпечні рівні pH в океані та звернути увагу на важливість збереження морських екосистем для збалансованого функціонування планети.

Як процес закислення світового океану через поглинання CO2 загрожує життю на Землі

Закислення океану наближається до критичного порогу. Воно становить дедалі більшу загрозу для морських екосистем, — зазначають науковці у власному звіті.

Дослідники з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату у США підкреслюють, що 9 систем і процесів, які отримали визначення планетарних меж, і сприяють стабільності функцій життєзабезпечення планети продовжують дестабілізуватись.

До цього моменту науковці фіксували перевищення порогів шести меж.

Наразі, за словами науковців, світовий океан близький до порушення сьомої планетарної межі.

Людство через викиди CO2 провокують стрімке закислення океанів
Океан

Що кажуть науковці

За словами фізика-кліматолога і співавтора звіту Левке Цезара, існує щонайменше 2 причини, через які рівні закислення океанів викликають занепокоєння.

Одна з них полягає в тому, що індикатор закислення океану... наближається до порогу порушення безпечної межі. По-друге, ... навіть ці поточні умови можуть бути проблематичними для різних морських організмів, що вказує на необхідність переоцінки того, які рівні насправді можна назвати безпечними, — пояснює Левке Цезар.

Вчений додав, що будь-яке людське порушення довкілля не можна розглядати як окремі проблеми, тому що такий підхід ігнорує те, що компоненти системи Землі взаємодіють, утворюючи велику мережу, де зміни в одній сфері впливають на інші.

Закислення океану — це явище підвищення кислотності (зниження pH) в океанській воді через поглинання атмосферного CO2. Цей процес веде до руйнування харчового ланцюга і знижує ефективність океану як життєво важливого поглинача вуглецю.

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