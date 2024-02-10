Точка неповернення. Вчені б'ють на сполох через колапс в Атлантичному океані
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Точка неповернення. Вчені б'ють на сполох через колапс в Атлантичному океані

Атлантичний океан
Джерело:  The Guardian

Науковці заявили про ще одну невтішну новину для людства. Як виявилося, колапс у системі течій Атлантичного океану, які допомагають регулювати глобальний клімат, суттєво пришвидшився.

Що відбувається в Атлантичному океані та чому це загрожує людству

Іноземні дослідники вирішили створити індикатор раннього попередження про порушення атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC – Atlantic meridional overturning circulation).

Що важливо розуміти, AMOC – це масштабна система океанічних течій, яка є головним компонентом глобального регулювання клімату.

Вчені звертають увагу на те, що вона охоплює частину Гольфстріму та інші потужні течії, які переносять тепло, вуглець і поживні речовини з тропіків до Полярного кола, де вода охолоджується та потрапляє в глибокий океан. Таким чином енергія розподіляється навколо Землі.

Лише нещодавно науковці дійшли висновку, що AMOC наблизився до значної зміни, якої не було понад 10 тисяч років.

Дослідники попереджають, що колапс течій може стати причиною катастрофічних наслідків для багатьох частин планети Земля.

AMOC
Фото: theguardian.com

Колапс течій в Атлантичному океані. Що важливо знати

За словами вчених, річ у тім, що система течій руйнується швидше, ніж очікувалося, через танення льодовиків Гренландії та арктичних крижаних щитів.

Саме через це в море потрапляє багато прісної води, яка стає перешкодою для руху солонішої та теплішої води з півдня.

Не можна ігнорувати той факт, що AMOC "перебуває в найслабшому стані за останнє тисячоліття".

Згідно з прогнозами іноземних вчених, повільне зниження солоності може призвести до раптового колапсу менш ніж за 100 років.

Існує висока ймовірність того, що в окремих регіонах рівень моря в Атлантиці може піднятися на метр, затопивши багато прибережних міст.

Це погана новина для кліматичної системи та людства, оскільки до цього часу можна було вважати, що нахил AMOC був лише теоретичною концепцією, і він зникне як тільки буде розглянута повна кліматична система з усіма її додатковими зворотними зв'язками, – зазначають науковці.

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