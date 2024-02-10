Точка невозврата. Ученые бьют тревогу из-за коллапса в Атлантическом океане
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Точка невозврата. Ученые бьют тревогу из-за коллапса в Атлантическом океане

Атлантический океан
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Источник:  The Guardian

Ученые заявили о еще одной плохой новости для человечества. Как оказалось, коллапс в системе течений Атлантического океана, которая помогает регулировать глобальный климат, значительно ускорился.

Что происходит в Атлантическом океане и почему это угрожает человечеству

Иностранные исследователи решили создать индикатор раннего предупреждения о нарушении атлантической меридиональной циркуляции (AMOC – Atlantic meridional overturning circulation).

Что важно понимать, AMOC – это масштабная система океанических течений, являющаяся главным компонентом глобального регулирования климата.

Ученые обращают внимание на то, что она охватывает часть Гольфстрима и другие мощные течения, которые переносят тепло, углерод и питательные вещества из тропиков в Полярный круг, где вода охлаждается и попадает в глубокий океан. Таким образом, энергия распределяется вокруг Земли.

Лишь недавно ученые пришли к выводу, что AMOC приблизился к значительному изменению, которого не было более 10 тысяч лет.

Исследователи предупреждают, что коллапс течений может стать причиной катастрофических последствий для многих частей планеты Земля.

AMOC
Фото: theguardian.com

Коллапс течений в Атлантическом океане. Что важно знать

По словам ученых, дело в том, что система течений разрушается быстрее, чем ожидалось, из-за таяния ледников Гренландии и арктических ледяных щитов.

Именно поэтому в море попадает много пресной воды, которая становится препятствием для движения более соленой и теплой воды с юга.

Нельзя игнорировать тот факт, что AMOC "находится в самом слабом состоянии за последнее тысячелетие".

Согласно прогнозам иностранных ученых, медленное снижение солености может привести к внезапному коллапсу менее чем через 100 лет.

Существует высокая вероятность того, что в отдельных регионах уровень моря в Атлантике может подняться на метр, затопив многие прибрежные города.

Это плохая новость для климатической системы и человечества, поскольку до сих пор можно было считать, что наклонность AMOC была лишь теоретической концепцией, и она исчезнет, как только будет рассмотрена полная климатическая система со всеми ее дополнительными обратными связями, – отмечают ученые.

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