Критично важлива для формування погоди у всьому світі система течій в Атлантичному океані зазнає колапсу вже упродовж наступних 10-15 років.

Чим загрожує світу руйнація системи атлантичних течій

На думку науковців за результатами останніх досліджень, колапс системи атлантичних течій стане катастрофою планетарного масштабу, яка призведе до радикальної зміни клімату і погодних умов у всьому світі.

За попередніми дослідженнями, Атлантична меридіональна циркуляція може зазнати руйнації через підвищення температури океану і зниження концентрації солоності океанічної води, розбавленої прісною водою стрімко танучих льодовикових щитів.

За результатами нового дослідження, науковці прогнозують, що колапс системи атлантичних течій може відбутись вже у період з 2037 по 2064 роки.

Атлантичний океан

Скоріш за все, це відбудеться ближче до 2050 року.

Атлантична меридіональна циркуляція збирає теплі поверхневі води з Південної півкулі та тропіків і розподіляє їх у холодних водах Північної Атлантики.

Після цього більш холодна і солона вода опускається у нижчі слої Атлантичного океану і рухається на південь.

Це механізм дозволяє запобігати перегріву частин Південної півкулі, а Північна півкуля не перетворюється на аномально холодну.

Це також допомагає розподілу поживних речовин, які підтримують життя у морських екосистемах.

Як руйнація системи атлантичних течій вплине на зміну клімату

Колапс системи атлантичних течій призведе до радикальних змін окремих районів планети, які неможливо більше буде впізнати.

Зокрема, буквально за кілька десятиліть після руйнації системи океанічних течій льодовики в Арктиці почнуть рухатись на південь і за 100 років досягнуть південного узбережжя Англії.

На території Європи відбудеться різке падіння середньої температури, як і у Північній Америці, включно зі США.

Тропічні ліси Амазонки зазнають повної зміни сезонів, коли замість нинішнього сухого сезону місяцями йтимуть зливи, а у період дощів - буде вирувати посуха.

При цьому науковці попереджають, що наявне моделювання не враховує найбільш критичного фактору колапсу - танення гренландських льодовиків.

Величезна кількість прісної води сходить із крижаного щита і надходить у Північну Атлантику, що порушує одну з рушійних сил циркуляції - солоність.

Ця прогалина в дослідженнях означає, що прогнози можуть недооцінювати, як швидко відбудеться колапс.