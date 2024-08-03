Ученые бьют тревогу из-за коллапса системы течений в Атлантическом океане
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые бьют тревогу из-за коллапса системы течений в Атлантическом океане

Атлантический океан
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Источник:  CNN

Критически важная для формирования погоды во всем мире система течений в Атлантическом океане испытывает коллапс уже на протяжении следующих 10-15 лет.

Главные тезисы

  • Прогнозируется, что коллапс системы течений в Атлантическом океане может произойти в период с 2037 по 2064 год, чему способствуют прогревание океана и снижение солености воды.
  • Разрушение системы течений может привести к резкому падению температуры в Европе и Северной Америке, а также вызвать полную смену сезонов в тропических лесах Амазонки.
  • Научные модели не учитывают возможное негативное влияние таяния гренландских ледников на коллапс системы атлантических течений, что может привести к недооценке времени, необходимого для возникновения катастрофы.
  • Атлантическая меридиональная циркуляция играет важную роль в распределении тепла по океану, а ее коллапс может вызвать радикальное изменение климата на планете.
  • Ученые предупреждают о серьезных последствиях для планеты в случае разрушения системы атлантических течений, что потребует глобальных усилий по борьбе с изменениями климата и сохранению экосистем.

Чем грозит миру разрушение системы атлантических течений

По мнению ученых, по результатам последних исследований, коллапс системы атлантических течений станет катастрофой планетарного масштаба, которая приведет к радикальному изменению климата и погодным условиям во всем мире.

По предварительным исследованиям, Атлантическая меридиональная циркуляция может испытать разрушения из-за повышения температуры океана и снижения концентрации солености океанической воды, разбавленной пресной водой стремительно тающих ледниковых щитов.

По результатам нового исследования, ученые прогнозируют, что коллапс системы атлантических течений может произойти уже в период с 2037 по 2064 год.

Разрушение системы атлантических течений может привести к изменению климата
Атлантический океан

Скорее всего, это произойдет ближе к 2050 году.

Атлантическая меридиональная циркуляция собирает теплые поверхностные воды из Южного полушария и тропиков и распределяет их в холодных водах Северной Атлантики.

После этого более холодная и соленая вода опускается в более низкие слои Атлантического океана и двигается к югу.

Это механизм позволяет предотвращать перегрев частей Южного полушария, а Северное полушарие не превращается в аномально холодное.

Это также помогает распределению питательных веществ, поддерживающих жизнь в морских экосистемах.

Как разрушение системы атлантических течений повлияет на изменение климата

Коллапс системы атлантических течений приведет к радикальным изменениям отдельных районов планеты, которые невозможно больше узнать.

В частности, буквально через несколько десятилетий после разрушения системы океанических течений ледники в Арктике начнут двигаться к югу и через 100 лет достигнут южного побережья Англии.

На территории Европы произойдет резкое падение средней температуры, как и в Северной Америке, включая США.

Тропические леса Амазонки претерпят полную смену сезонов, когда вместо нынешнего сухого сезона месяцами будут идти ливни, а в период дождей - будет бурлить засуха.

При этом ученые предупреждают, что имеющееся моделирование не учитывает наиболее критический фактор коллапса - таяние гренландских ледников.

Огромное количество пресной воды сходит с ледяного щита и поступает в Северную Атлантику, нарушающую одну из движущих сил циркуляции – соленость.

Этот пробел в исследованиях означает, что прогнозы могут недооценивать, как скоро произойдет коллапс.

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