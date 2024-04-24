Полярники показали захід сонця над Атлантичним океаном — фото
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Наука та медицина
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Полярники показали захід сонця над Атлантичним океаном — фото

захід

Українські полярники показали вражаючі кадри заходу сонця, зняті в Атлантичному океані.

Полярники показали захід сонця над Атлантичним океаном

Фото опублікував Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що їх було зроблено з українського науково-дослідного судна-криголаму "Ноосфера".

Доки наша "Ноосфера" продовжує третій антарктичний сезон, хочемо показати, які дивовижні заходи сонця супроводжували судно в Атлантичному океані. Правда ж, ці барви вражають? — йдеться у дописі.

Зазначається, що цього сезону "Ноосфера" проробила вже великий шлях. 17 листопада 2023 року судно вийшло з порту Кейптауна (ПАР) до крижаного континенту. Тоді було доставлено вантажі та експедиції до польської станції "Арцтовський" та української — "Академік Вернадський".

Після цього судно прийшло до чилійського порту Пунта-Аренас, звідки знову вирушило до Антарктики 15 березня 2024 року для перезмінки річних експедицій на "Вернадському" та досліджень в Південному океані.

13 квітня наш флагман вчергове пришвартувався в Чилі, доправивши на "велику землю" зимівників 28-ї УАЕ та сезонну експедицію. Після цього "Ноосфера" знову вирушила в Антарктику, щоб забезпечити ротацію полярників на "Арцтовському". Нині судно вже прямує до Кейптауна, де перебуватиме до наступного антарктичного сезону, — розповіли в науковому центрі.

Що відомо про морського котика

На початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи, сміття тощо.

Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові й нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.

Нині в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції — іспанська та аргентинська. Наші ж вчені висаджувалися на острів для відбору зразків унікальної місцевої рослинності, — пояснили у центрі.

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Категорія
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