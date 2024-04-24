Українські полярники показали вражаючі кадри заходу сонця, зняті в Атлантичному океані.
Полярники показали захід сонця над Атлантичним океаном
Фото опублікував Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що їх було зроблено з українського науково-дослідного судна-криголаму "Ноосфера".
Зазначається, що цього сезону "Ноосфера" проробила вже великий шлях. 17 листопада 2023 року судно вийшло з порту Кейптауна (ПАР) до крижаного континенту. Тоді було доставлено вантажі та експедиції до польської станції "Арцтовський" та української — "Академік Вернадський".
Після цього судно прийшло до чилійського порту Пунта-Аренас, звідки знову вирушило до Антарктики 15 березня 2024 року для перезмінки річних експедицій на "Вернадському" та досліджень в Південному океані.
Що відомо про морського котика
На початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи, сміття тощо.
Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові й нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.
Нині в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції — іспанська та аргентинська. Наші ж вчені висаджувалися на острів для відбору зразків унікальної місцевої рослинності, — пояснили у центрі.
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