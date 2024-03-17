Українські полярники показали гніздо пінгвінів на унікальній висоті

Українські полярники показали, як виглядає гніздо субантарктичних пінгвінів, облаштоване на висоті 295 метрів.

Пінгвіни-верхолази загніздувалися на висоті 295 м

Так, біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко, що рахував птахів, спускався з місця гніздування пінгвінів понад пів години.

Пінгвіна-верхолаза з пташеням вчений виявив на мисі Туксен півострова Київ. Він розташований неподалік острова Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція “Академік Вернадський”.

До того найвищими точками, де науковцю зустрічалися гнізда, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

Загалом субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно — більше шансів на успішне виведення потомства Але чому деякі чорно-білі пташки забираються аж на такі височини — вчені поки не мають логічного пояснення.

Найімовірніше на час початку гніздування мало вільних від снігу ділянок, тож пінгвіни забираються повище, де швидше сходить сніг.

Полярникам вдалося вперше зробити фото фінвала

Уперше українські полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, задокументували зустріч із фінвалом, який заплив у води неподалік.

Як зазначають науковці, цей вид кита — другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага — 75 тонн.

Українські полярники назвали зустріч несподіваною, але довгоочікуваною. Трапилася вона 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів.