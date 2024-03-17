Украинские полярники показали гнездо пингвинов на уникальной высоте

Пингвины-верхолазы угнездились на высоте 295 м.

Так, биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко, считавший птиц, спускался с места гнездования пингвинов более получаса.

Пингвина-верхолаза с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев. Он расположен недалеко от острова Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".

До того самыми высокими точками, где ученому встречались гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

В общем, субантарктические пингвины любят делать гнезда на повышениях, ведь так меньше шансов, что их засыпает снегом, и соответственно — больше шансов на успешное выведение потомства. Но почему некоторые черно-белые птички убираются на такие возвышенности — у ученых пока нет логического объяснения.

Скорее всего, на момент начала гнездования мало свободных от снега участков, так что пингвины забираются повыше, где быстрее сходит снег.

Полярникам удалось впервые сделать фото финвала

Впервые украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, задокументировали встречу с заплывшим в воды неподалеку финвалом.

Как отмечают ученые, этот вид кита второй по величине на планете. Его длина может достигать 26 метров, а вес – 75 тонн.

Украинские полярники назвали встречу неожиданной, но долгожданной. Произошла она 6 марта в проливе Пенола близ Аргентинских островов.