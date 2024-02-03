Украинские полярники показали антарктических пингвинов и их малышей вблизи

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали антарктических пингвинов и их малышей.
Украинские полярники показали антарктических пингвинов
Антарктических пингвинов, по словам биологов, также называют "чинстрапами" или "бороданями" из-за тонкой черной полоски на белом подбородке.
Они считаются самым массовым видом в Антарктике, их там около 7,5 млн. пар, сообщают в Национальном антарктическом научном центре.
По словам полярников, брачный сезон у этих птиц обычно начинается в октябре-ноябре. Обычно они откладывают по 2 яйца, реже — 1 или 3.
Чуть больше чем за месяц вылупляются пингвинята. Сначала они покрыты светло-серым пухом, со временем темнеющим на голове, крыльях и спине.
В высиживании яиц и опеке за детьми принимают участие оба партнера поочередно, добавляют ученые.
Биологи отмечают: встречали соседство трех видов и на других островах, но это "событие" встречается как исключение. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов — только на Буте.
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