Українські полярники показали антарктичних пінгвінів та їхніх малюків зблизька

Українські полярники показали антарктичних пінгвінів

Антарктичних пінгвінів, за словами біологів, також називають "чінстрапами" чи "бороданями" через тонку чорну смужку на білому підборідді.

Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці, їх там близько 7,5 млн пар, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

За словами полярників, шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Зазвичай вони відкладають вони по 2 яйця, рідше — 1 чи 3.

Трохи більше ніж за місяць вилуплюються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.

У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі, додають науковці.

На нашому острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, але рідко. А от на Буті, який на 20 км північніше, гніздує їхня невеличка колонія. Саме тут одночасно гніздують усі 3 види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі, — йдеться у дописі. Поширити

Біологи наголошують: зустрічали сусідство трьох видів і на інших островах, але ця "подія" трапляється як виняток. А отак, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят — лише на Буті.