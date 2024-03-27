Українські полярники показали гру дитинча кита з криголамом "Ноосфера" — відео

Українські полярники зняли унікальне відео з борту «Ноосфери»: на ньому горбатий кит грає наввипередки з судном.
Дитинча кита погралося з криголамом "Ноосфера"
Дослідники пишуть, що судно саме йшло протокою Пенола в Антарктиці — це район української станції «Академік Вернадський».
Відео зафіксував старший помічник капітана Андрій Старіш.
Загалом дитинчата кита, розповідають науковці, харчуються маминим молоком до року, але вже через шість місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини, а саме криля.
Дорослий горбатий кит, кажуть дослідники, досягає довжини до 18 метрів, а ваги — до 40 тонн.
Цікаво, що зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця горбатого кита.
Ці кити дуже активні біля поверхні води, зокрема вони чимало стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, активно вокалізують і збираються у групи.
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