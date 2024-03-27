Українські полярники показали гру дитинча кита з криголамом "Ноосфера" — відео

Українські полярники зняли унікальне відео з борту «Ноосфери»: на ньому горбатий кит грає наввипередки з судном.

Дитинча кита погралося з криголамом "Ноосфера"

Дослідники пишуть, що судно саме йшло протокою Пенола в Антарктиці — це район української станції «Академік Вернадський».

За пропорціями тіла вчені визначили, що цей кит — ще підліток. Тож десь неподалік мала бути також його матір. Поширити

Відео зафіксував старший помічник капітана Андрій Старіш.

Загалом дитинчата кита, розповідають науковці, харчуються маминим молоком до року, але вже через шість місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини, а саме криля.

Свою назву горбані отримали через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, а також завдяки звичці під час пірнання сильно вигинати спину в районі цього плавця. Поширити

Дорослий горбатий кит, кажуть дослідники, досягає довжини до 18 метрів, а ваги — до 40 тонн.

Цікаво, що зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця горбатого кита.

Ці кити дуже активні біля поверхні води, зокрема вони чимало стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, активно вокалізують і збираються у групи.