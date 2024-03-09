Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом. Що це за тварина

Уперше українські полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, задокументували зустріч із фінвалом, який заплив у води неподалік.
Полярникам вдалося вперше зробити фото фінвала
Як зазначають науковці, цей вид кита — другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага — 75 тонн.
Українські полярники назвали зустріч несподіваною, але довгоочікуваною. Трапилася вона 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів.
Полярники нагадують, що у XX столітті китобійний промисел спричинив майже повне винищення фінвалів у водах поблизу Антарктиди.
Однак упродовж останніх років їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали, зазначають науковці.
Українські полярники показали антарктичних пінгвінів
Антарктичних пінгвінів, за словами біологів, також називають "чінстрапами" чи "бороданями" через тонку чорну смужку на білому підборідді.
Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці, їх там близько 7,5 млн пар, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.
За словами полярників, шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Зазвичай вони відкладають вони по 2 яйця, рідше — 1 чи 3.
Трохи більше ніж за місяць вилуплюються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.
У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі, додають науковці.
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