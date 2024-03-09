Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом. Що це за тварина
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом. Що це за тварина

фінвал

Уперше українські полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, задокументували зустріч із фінвалом, який заплив у води неподалік.

Полярникам вдалося вперше зробити фото фінвала

Як зазначають науковці, цей вид кита — другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага — 75 тонн.

Українські полярники назвали зустріч несподіваною, але довгоочікуваною. Трапилася вона 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів.

Хоч спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього. Їхні подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан і краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці, — розповіли у науковому центрі.

Полярники нагадують, що у XX столітті китобійний промисел спричинив майже повне винищення фінвалів у водах поблизу Антарктиди.

Однак упродовж останніх років їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали, зазначають науковці.

Нині ці кити регулярно зустрічаються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка. Можемо очікувати, що незабаром реєстрації фінвалів стануть регулярними й поблизу нашої станції, — кажуть у 28-ї УАЕ.

Українські полярники показали антарктичних пінгвінів

Антарктичних пінгвінів, за словами біологів, також називають "чінстрапами" чи "бороданями" через тонку чорну смужку на білому підборідді.

Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці, їх там близько 7,5 млн пар, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

За словами полярників, шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Зазвичай вони відкладають вони по 2 яйця, рідше — 1 чи 3.

Трохи більше ніж за місяць вилуплюються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.

У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі, додають науковці.

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Категорія
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