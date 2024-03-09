Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом. Що це за тварина

Уперше українські полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, задокументували зустріч із фінвалом, який заплив у води неподалік.

Полярникам вдалося вперше зробити фото фінвала

Як зазначають науковці, цей вид кита — другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага — 75 тонн.

Українські полярники назвали зустріч несподіваною, але довгоочікуваною. Трапилася вона 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів.

Хоч спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього. Їхні подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан і краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці, — розповіли у науковому центрі. Поширити

Полярники нагадують, що у XX столітті китобійний промисел спричинив майже повне винищення фінвалів у водах поблизу Антарктиди.

Однак упродовж останніх років їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали, зазначають науковці.

Нині ці кити регулярно зустрічаються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка. Можемо очікувати, що незабаром реєстрації фінвалів стануть регулярними й поблизу нашої станції, — кажуть у 28-ї УАЕ. Поширити

Українські полярники показали антарктичних пінгвінів

Антарктичних пінгвінів, за словами біологів, також називають "чінстрапами" чи "бороданями" через тонку чорну смужку на білому підборідді.

Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці, їх там близько 7,5 млн пар, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

За словами полярників, шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Зазвичай вони відкладають вони по 2 яйця, рідше — 1 чи 3.

Трохи більше ніж за місяць вилуплюються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.

У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі, додають науковці.