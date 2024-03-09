Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом. Что это за животное

Впервые украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, задокументировали встречу с заплывшим в воды неподалеку финвалом.

Полярникам удалось впервые сделать фото финвала

Как отмечают ученые, этот вид кита второй по величине на планете. Его длина может достигать 26 метров, а вес — 75 тонн.

Украинские полярники назвали встречу неожиданной, но долгожданной. Произошла она 6 марта в проливе Пенола близ Аргентинских островов.

Хотя наблюдение продолжалось считанные минуты, нашим полярникам удалось поработать с животным. Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко успел сфотографировать великана, а также отобрать образцы кожи и жира от него. Их дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать его состояние и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике, — рассказали в научном центре. Поделиться

Полярники напоминают, что в XX веке китобойный промысел повлек за собой почти полное истребление финвалов в водах близ Антарктиды.

Однако в последние годы их популяция интенсивно восстанавливается, и они возвращаются туда, где раньше жили, отмечают ученые.

В настоящее время эти киты регулярно встречаются на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка. Можем ожидать, что в скором времени регистрации финвалов станут регулярными и вблизи нашей станции, говорят в 28-й УАЭ. Поделиться

Украинские полярники показали антарктических пингвинов

Антарктических пингвинов, по словам биологов, также называют "чинстрапами" или "бороданями" из-за тонкой черной полоски на белом подбородке.

Они считаются самым массовым видом в Антарктике, их там около 7,5 млн. пар, сообщают в Национальном антарктическом научном центре.

По словам полярников, брачный сезон у этих птиц обычно начинается в октябре-ноябре. Обычно они откладывают по 2 яйца, реже — 1 или 3.

Чуть больше чем за месяц вылупляются пингвинята. Сначала они покрыты светло-серым пухом, со временем темнеющим на голове, крыльях и спине.

В высиживании яиц и опеке за детьми принимают участие оба партнера поочередно, добавляют ученые.