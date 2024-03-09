Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом. Что это за животное
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом. Что это за животное

финвал
Читати українською

Впервые украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, задокументировали встречу с заплывшим в воды неподалеку финвалом.

Полярникам удалось впервые сделать фото финвала

Как отмечают ученые, этот вид кита второй по величине на планете. Его длина может достигать 26 метров, а вес — 75 тонн.

Украинские полярники назвали встречу неожиданной, но долгожданной. Произошла она 6 марта в проливе Пенола близ Аргентинских островов.

Хотя наблюдение продолжалось считанные минуты, нашим полярникам удалось поработать с животным. Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко успел сфотографировать великана, а также отобрать образцы кожи и жира от него. Их дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать его состояние и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике, — рассказали в научном центре.

Полярники напоминают, что в XX веке китобойный промысел повлек за собой почти полное истребление финвалов в водах близ Антарктиды.

Однако в последние годы их популяция интенсивно восстанавливается, и они возвращаются туда, где раньше жили, отмечают ученые.

В настоящее время эти киты регулярно встречаются на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка. Можем ожидать, что в скором времени регистрации финвалов станут регулярными и вблизи нашей станции, говорят в 28-й УАЭ.

Украинские полярники показали антарктических пингвинов

Антарктических пингвинов, по словам биологов, также называют "чинстрапами" или "бороданями" из-за тонкой черной полоски на белом подбородке.

Они считаются самым массовым видом в Антарктике, их там около 7,5 млн. пар, сообщают в Национальном антарктическом научном центре.

По словам полярников, брачный сезон у этих птиц обычно начинается в октябре-ноябре. Обычно они откладывают по 2 яйца, реже — 1 или 3.

Чуть больше чем за месяц вылупляются пингвинята. Сначала они покрыты светло-серым пухом, со временем темнеющим на голове, крыльях и спине.

В высиживании яиц и опеке за детьми принимают участие оба партнера поочередно, добавляют ученые.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские полярники показали розовое НЛО над Антарктидой — фото
Украинские полярники показали розовое НЛО над Антарктидой — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские полярники показали "качели" пингвинов на айсберге в Антарктике — видео
Пингвины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские полярники показали маленьких пингвинят — фото
пингвин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?