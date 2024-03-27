Украинские полярники показали игру детеныша кита с ледоколом "Ноосфера" — видео

Украинские полярники сняли уникальное видео с борта "Ноосферы": на нем горбатый кит играет наперегонки с судном.

Детеныш кита поиграл с ледоколом "Ноосфера"

Исследователи пишут, что судно как раз шло по проливу Пенола в Антарктике — это район украинской станции «Академик Вернадский».

По пропорциям тела ученые определили, что этот кит еще подросток. Поэтому где-то неподалеку должна была быть его мать. Поделиться

Видео зафиксировал старший помощник капитана Андрей Стариш.

В общем, детеныши кита, рассказывают ученые, питаются маминым молоком до года, но уже через шесть месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные, а именно криля.

Свое название горбуны получили через спинного пловца, придающий телу горбатую форму, а также благодаря привычке во время ныряния сильно изгибать спину в районе этого плавника. Поделиться

Взрослый горбатый кит, говорят исследователи, достигает длины до 18 метров, а веса до 40 тонн.

Интересно, что рост человека не превышает размеры хвостового плавника горбатого кита.

Эти киты очень активны у поверхности воды, в частности, они много прыгают, делают сетки из пузырьков воздуха во время питания, активно вокализуют и собираются в группы.