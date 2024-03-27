Украинские полярники показали игру детеныша кита с ледоколом "Ноосфера" — видео

Украинские полярники сняли уникальное видео с борта "Ноосферы": на нем горбатый кит играет наперегонки с судном.
Детеныш кита поиграл с ледоколом "Ноосфера"
Исследователи пишут, что судно как раз шло по проливу Пенола в Антарктике — это район украинской станции «Академик Вернадский».
Видео зафиксировал старший помощник капитана Андрей Стариш.
В общем, детеныши кита, рассказывают ученые, питаются маминым молоком до года, но уже через шесть месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные, а именно криля.
Взрослый горбатый кит, говорят исследователи, достигает длины до 18 метров, а веса до 40 тонн.
Интересно, что рост человека не превышает размеры хвостового плавника горбатого кита.
Эти киты очень активны у поверхности воды, в частности, они много прыгают, делают сетки из пузырьков воздуха во время питания, активно вокализуют и собираются в группы.
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