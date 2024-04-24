Полярники показали закат над Атлантическим океаном

Фото опубликовал Национальный Антарктический научный центр. Отмечается, что они были сделаны из украинского научно-исследовательского судна-леди "Ноосфера".

Пока наша "Ноосфера" продолжает третий антарктический сезон, хотим показать, какие удивительные закаты сопровождали судно в Атлантическом океане. Правда, эти краски поражают? — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что в этом сезоне "Ноосфера" проделала уже большой путь. 17 ноября 2023 года судно вышло из порта Кейптауна (ЮАР) в ледяной континент. Тогда были доставлены грузы и экспедиции к польской станции "Арцтовский" и украинской — "Академик Вернадский".

После этого судно пришло в чилийский порт Пунта-Аренас, откуда снова отправилось в Антарктику 15 марта 2024 для пересменки годовых экспедиций на "Вернадском" и исследований в Южном океане.

13 апреля наш флагман в очередной раз пришвартовался в Чили, доставив на "большую землю" зимовщиков 28-й УАЭ и сезонную экспедицию. После этого "Ноосфера" снова отправилась в Антарктику, чтобы обеспечить ротацию полярников на "Арцтовском". Сейчас судно уже идет в Кейптаун, где будет находиться до следующего антарктического сезона, — рассказали в научном центре.

Что известно о морском котике

В начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки горючего, аккумуляторы, опасные отходы, мусор и т.д.

В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и считаются историческим памятником. В частности, и та лодочка, на которой отдыхал морской котик.

В настоящее время в другой части острова действуют две сезонные научные станции — испанская и аргентинская. Наши ученые высаживались на остров для отбора образцов уникальной местной растительности, — объяснили в центре.