Украинские полярники показали впечатляющие кадры заката, снятые в Атлантическом океане.
Полярники показали закат над Атлантическим океаном
Фото опубликовал Национальный Антарктический научный центр. Отмечается, что они были сделаны из украинского научно-исследовательского судна-леди "Ноосфера".
Отмечается, что в этом сезоне "Ноосфера" проделала уже большой путь. 17 ноября 2023 года судно вышло из порта Кейптауна (ЮАР) в ледяной континент. Тогда были доставлены грузы и экспедиции к польской станции "Арцтовский" и украинской — "Академик Вернадский".
После этого судно пришло в чилийский порт Пунта-Аренас, откуда снова отправилось в Антарктику 15 марта 2024 для пересменки годовых экспедиций на "Вернадском" и исследований в Южном океане.
Что известно о морском котике
В начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки горючего, аккумуляторы, опасные отходы, мусор и т.д.
В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и считаются историческим памятником. В частности, и та лодочка, на которой отдыхал морской котик.
В настоящее время в другой части острова действуют две сезонные научные станции — испанская и аргентинская. Наши ученые высаживались на остров для отбора образцов уникальной местной растительности, — объяснили в центре.
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