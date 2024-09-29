Ученые предупреждают, что высокий уровень поглощения атмосферного CO2 мировым океаном приводит к его стремительному закислению и приближает к опасному пределу.

Как процесс закисления мирового океана из-за поглощения CO2 угрожает жизни на Земле

Окисление океана приближается к критическому порогу. Оно представляет все большую угрозу для морских экосистем, отмечают ученые в собственном отчете. Поделиться

Исследователи из Потсдамского института исследований влияния климата в США подчеркивают, что 9 систем и процессов, получивших определение планетарных границ, способствуют стабильности функций жизнеобеспечения планеты продолжают дестабилизироваться.

К этому моменту учёные фиксировали превышение порогов шести границ.

По словам ученых, мировой океан близок к нарушению седьмого планетарного рубежа.

Океан

Что говорят ученые

По словам физика-климатолога и соавтора отчета Левке Цезаря, существует по меньшей мере 2 причины, по которым уровни закисления океанов вызывают беспокойство.

Одна из них состоит в том, что индикатор закисления океана... приближается к порогу нарушения безопасного предела. Во-вторых, даже эти текущие условия могут быть проблематичными для разных морских организмов, что указывает на необходимость переоценки того, какие уровни на самом деле можно назвать безопасными, — объясняет Левке Цезарь. Поделиться

Ученый добавил, что любое человеческое нарушение окружающей среды нельзя рассматривать как отдельные проблемы, так как такой подход игнорирует, что компоненты системы Земли взаимодействуют, образуя обширную сеть, где изменения в одной сфере влияют на другие.