Ученые обеспокоены стремительным повышением уровня закисления океанов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обеспокоены стремительным повышением уровня закисления океанов

Океан
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Источник:  The Guardian

Ученые предупреждают, что высокий уровень поглощения атмосферного CO2 мировым океаном приводит к его стремительному закислению и приближает к опасному пределу.

Главные тезисы

  • Высокий уровень поглощения атмосферного CO2 океаном вызывает стремительное закисление, угрожая морским экосистемам
  • Мировой океан приближается к критическому порогу нарушения безопасного pH уровня из-за выбросов CO2
  • Ученые предупреждают о необходимости переоценки безопасных уровней pH в океане и сохранении морских экосистем для стабильного функционирования планеты
  • Деятельность человечества ведет к уничтожению экосистем мирового океана, подвергая опасности биоразнообразие
  • Окисление океана требует комплексного подхода к решению экологических проблем и осознания важности взаимосвязи компонентов системы Земли

Как процесс закисления мирового океана из-за поглощения CO2 угрожает жизни на Земле

Окисление океана приближается к критическому порогу. Оно представляет все большую угрозу для морских экосистем, отмечают ученые в собственном отчете.

Исследователи из Потсдамского института исследований влияния климата в США подчеркивают, что 9 систем и процессов, получивших определение планетарных границ, способствуют стабильности функций жизнеобеспечения планеты продолжают дестабилизироваться.

К этому моменту учёные фиксировали превышение порогов шести границ.

По словам ученых, мировой океан близок к нарушению седьмого планетарного рубежа.

Человечество из-за выбросов CO2 провоцируют стремительное закисление океанов
Океан

Что говорят ученые

По словам физика-климатолога и соавтора отчета Левке Цезаря, существует по меньшей мере 2 причины, по которым уровни закисления океанов вызывают беспокойство.

Одна из них состоит в том, что индикатор закисления океана... приближается к порогу нарушения безопасного предела. Во-вторых, даже эти текущие условия могут быть проблематичными для разных морских организмов, что указывает на необходимость переоценки того, какие уровни на самом деле можно назвать безопасными, — объясняет Левке Цезарь.

Ученый добавил, что любое человеческое нарушение окружающей среды нельзя рассматривать как отдельные проблемы, так как такой подход игнорирует, что компоненты системы Земли взаимодействуют, образуя обширную сеть, где изменения в одной сфере влияют на другие.

Окисление океана — это явление повышения кислотности. (снижение pH) в океанской воде из-за поглощения атмосферного CO2. Этот процесс ведет к разрушению пищевой цепи и снижает эффективность океана как жизненно важного поглотителя углерода.

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