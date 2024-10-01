Ученые были очень удивлены, обнаружив частое изменение направлений движения и скорости глубоководных океанических течений.
Главные тезисы
- Глубоководные океанические течения оказались динамичнее и изменчивее, чем предполагалось.
- Использование гидроакустических приборов ADCP позволило получить новые данные о поведении течений у морского дна.
- Приливы и рельеф морского дна играют ключевую роль в формировании направления и скорости глубоководных океанических течений.
- Дополнительные исследования в различных районах Мирового океана необходимы для создания более точных симуляций течений.
- Ученые выяснили причины динамических изменений движения глубоководных течений, связанные с приливами и рельефом морского дна.
Что известно о частом изменении направления движения и скорости океанических течений
Отмечается, что наиболее глубоководные океанические течения являются главным механизмом переноса воды и формирования климата на планете.
Однако в отличие от поверхностных вод, которые легко изучить и измерить, глубоководные океанические течения в основном остаются труднодоступными для изучения.
По результатам нового исследования команды ученых, с самым большим на сегодняшний день набор данных о скорости и направлении течений, проходящих у морского дна, значительно отличается от тех моделей, которые создавались до этого.
Научный обозреватель Эндрю Чепмен отмечает, что до этого считалось, что течения на морском дне устойчивы и в районе побережья Мозамбика текут с юга на север.
Однако ученые выяснили, что течения ведут себя гораздо динамичнее.
Согласно полученным данным, современные модели, использующие для отслеживания потоков осадочных пород и загрязняющих веществ в морских глубинах и реконструкции древних океанических условий, должны быть обновлены.
Что известно о причинах динамических изменений движения глубоководных течений
Ученые измеряют глубоководные течения с помощью современных гидроакустических приборов ADCP, которые закрепляются на морском дне.
Однако это очень дорого и достаточно сложно. Поэтому во многих исследованиях эти приборы использовались редко и только на короткое время.
Подчеркивается, что итальянская нефтегазовая компания Eni применила сразу 34 ADCP в промышленных целях на площади около 2 500 квадратных километров в Мозамбикском канале.
Представители компании поделились с учеными полученными данными, позволив получить никальное и подробное представление о морском дне.
По словам Эндрю Чэпмена, приборы измеряли скорость и направление течений каждые 10 минут в течение 4 лет.
После того, как геофизик из Университета Калгари Льюис Бейли начал анализировать большое количество данных с датчиков ADCP, результаты настолько отличались от прогнозируемых, что ученый начал думать, не допустил ли ошибку.
Однако повторные подсчеты продемонстрировали, что течения на морском дне шесто изменяли скорость, затем замедлялись и даже изменяли направление.
Ученые попытались выяснить причины постоянных изменений движения и направления глубоководных течений, которые изменялись в разные сезоны и в течение приливных циклов.
Данные ADCP и картины на отшлифованном морском дне показали, что течения на открытых склонах морского дна в среднем направлены на север.
Но в подводных каньонах, ориентированных примерно с востока на запад, течение часто меняет направление, протекая вверх или вниз по их длине.
По мнению ученых, приливы и рельеф морского дна во многом определяют характер течений.
Они признают, что исследование проводилось только в одной зоне Мирового океана, и получение дополнительных данных в других областях будет иметь неоценимое значение для создания более совершенных симуляций.
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