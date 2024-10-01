Ученые были очень удивлены, обнаружив частое изменение направлений движения и скорости глубоководных океанических течений.

Что известно о частом изменении направления движения и скорости океанических течений

Отмечается, что наиболее глубоководные океанические течения являются главным механизмом переноса воды и формирования климата на планете.

Однако в отличие от поверхностных вод, которые легко изучить и измерить, глубоководные океанические течения в основном остаются труднодоступными для изучения.

По результатам нового исследования команды ученых, с самым большим на сегодняшний день набор данных о скорости и направлении течений, проходящих у морского дна, значительно отличается от тех моделей, которые создавались до этого.

Научный обозреватель Эндрю Чепмен отмечает, что до этого считалось, что течения на морском дне устойчивы и в районе побережья Мозамбика текут с юга на север.

Глубоководные океанические течения

Однако ученые выяснили, что течения ведут себя гораздо динамичнее.

Согласно полученным данным, современные модели, использующие для отслеживания потоков осадочных пород и загрязняющих веществ в морских глубинах и реконструкции древних океанических условий, должны быть обновлены.

Эти течения, огибающие нашу планету, окажутся гораздо сложнее, чем предполагают модели из учебников. Они действительно требуют очень тщательного изучения, подчеркнул. Седиментолог из Национального океанографического центра и старший автор исследования Майк Клэр. Поделиться

Что известно о причинах динамических изменений движения глубоководных течений

Ученые измеряют глубоководные течения с помощью современных гидроакустических приборов ADCP, которые закрепляются на морском дне.

Однако это очень дорого и достаточно сложно. Поэтому во многих исследованиях эти приборы использовались редко и только на короткое время.

Подчеркивается, что итальянская нефтегазовая компания Eni применила сразу 34 ADCP в промышленных целях на площади около 2 500 квадратных километров в Мозамбикском канале.

Представители компании поделились с учеными полученными данными, позволив получить никальное и подробное представление о морском дне.

По словам Эндрю Чэпмена, приборы измеряли скорость и направление течений каждые 10 минут в течение 4 лет.

После того, как геофизик из Университета Калгари Льюис Бейли начал анализировать большое количество данных с датчиков ADCP, результаты настолько отличались от прогнозируемых, что ученый начал думать, не допустил ли ошибку.

Однако повторные подсчеты продемонстрировали, что течения на морском дне шесто изменяли скорость, затем замедлялись и даже изменяли направление.

Мы были очень удивлены, увидев, насколько изменчивы все течения даже между причалами, расположенными довольно близко друг к другу, — отметил Бэйли. Поделиться

Ученые попытались выяснить причины постоянных изменений движения и направления глубоководных течений, которые изменялись в разные сезоны и в течение приливных циклов.

Данные ADCP и картины на отшлифованном морском дне показали, что течения на открытых склонах морского дна в среднем направлены на север.

Но в подводных каньонах, ориентированных примерно с востока на запад, течение часто меняет направление, протекая вверх или вниз по их длине.

По мнению ученых, приливы и рельеф морского дна во многом определяют характер течений.

Они признают, что исследование проводилось только в одной зоне Мирового океана, и получение дополнительных данных в других областях будет иметь неоценимое значение для создания более совершенных симуляций.