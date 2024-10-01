Дослідники виявили загадковий фрагмент земної поверхні глибоко у Тихому океані. Він може допомогти науковцям отримати відповідь на питання, чому в цьому регіоні наразі відбувається формування океанічного хребта, який демонструє найбільше зростання у світі.

Що відомо про процеси під поверхнею Тихого океану

Зазначається, що група дослідників під керівництвом Цзінчуань Вана з Мерілендського університету використала інформацію про сейсмічну активність та виявила стародавні океанічні плити, які ховаються глибоко в надрах Землі.

Ці плити датують періодом існування динозаврів на планеті.

Наше відкриття відкриває нові питання про те, як глибини Землі впливають на те, що ми бачимо на поверхні на величезних відстанях і протягом тривалого часу, — пояснює Ван. Поширити

На дні океану

Як проходить геологічна активність під поверхнею планети

Зокрема, науковцям вдалось виявити дивний потік мантії, який рухається доволі повільно під плитою Наска, що межує з континентальною плитою Південної Америки.

Зазначається, що ключовий об’єм нашої планети складають нагріті силікатні породи, затиснуті між холодною, тонкою зовнішньою корою і розпеченим ядром.

Цей частково розплавлений шар мінералів, що має назву мантії, дуже повільно перетікає протягом десятків мільйонів років через екстремальні перепади температур вище і нижче.

Більш щільний, холодніший матеріал втягується в тепліші надра в процесі, що називається субдукцією.

Підкреслюється, що в області, яку вивчали науковці, плита Наска поступово занурюється під Південну Америку.

Однак на західній стороні цієї плити знаходиться океанічний хребет, який стрімко зростає.

Найбільш гаряча точка геологічної активності розташовується під островом Пасхи. Окрім цього існує загадковий структурний розрив між центральною і східною частинами Тихого океану.

Ми виявили, що в цьому регіоні матеріал занурювався приблизно з половиною очікуваної нами швидкості, що говорить про те, що перехідна зона мантії може діяти як бар'єр і уповільнювати рух матеріалу через Землю, — зазначає Цзінчуань Ван. Поширити

Науковці дізнались, що ця структура є більш холодною і щільною, ніж у сусідніх регіонах.

Ймовірно, це скам'янілий фрагмент древнього морського дна.

Ця потовщена область схожа на скам'янілий відбиток древнього фрагмента морського дна, який занурився у Землю приблизно 250 мільйонів років тому. Це дає нам можливість зазирнути у минуле Землі, чого ми ніколи не бачили раніше, пояснює Ван. Поширити

Цей фрагмент дна не розплавляється так, як навколишня мантія. Натомість він занурюється в гарячіші шари, змушуючи їх випинатися в структури, які називаються суперплюмами.

На думку вчених, гаряча точка в районі острова Пасха знаходиться над одним із цих плюмів.