Дослідники виявили загадковий фрагмент земної поверхні глибоко у Тихому океані. Він може допомогти науковцям отримати відповідь на питання, чому в цьому регіоні наразі відбувається формування океанічного хребта, який демонструє найбільше зростання у світі.
Головні тези:
- Нове відкриття загадкового фрагменту земної поверхні під Тихим океаном допомагає вивчити процеси формування океанічного хребта в цьому регіоні.
- Науковці виявили стародавні океанічні плити глибоко в надрах Землі, датовані періодом існування динозаврів, висвітливши нові аспекти вивчення геологічної активності.
- Геологічна активність під поверхнею Тихого океану, зокрема на плиті Наска, вказує на унікальні процеси субдукції та течії мантії, вплив яких на формування океанічного хребта.
- Дослідження підтверджують існування структурного розриву у Тихому океані та гарячої точки геологічної активності над одним із суперплюмів.
- Знайдений фрагмент древнього морського дна, виявлений під дном Тихого океану, дозволяє науковцям отримати унікальну можливість зазирнути у минуле Землі та вивчити нові аспекти її еволюції.
Що відомо про процеси під поверхнею Тихого океану
Зазначається, що група дослідників під керівництвом Цзінчуань Вана з Мерілендського університету використала інформацію про сейсмічну активність та виявила стародавні океанічні плити, які ховаються глибоко в надрах Землі.
Ці плити датують періодом існування динозаврів на планеті.
Як проходить геологічна активність під поверхнею планети
Зокрема, науковцям вдалось виявити дивний потік мантії, який рухається доволі повільно під плитою Наска, що межує з континентальною плитою Південної Америки.
Зазначається, що ключовий об’єм нашої планети складають нагріті силікатні породи, затиснуті між холодною, тонкою зовнішньою корою і розпеченим ядром.
Цей частково розплавлений шар мінералів, що має назву мантії, дуже повільно перетікає протягом десятків мільйонів років через екстремальні перепади температур вище і нижче.
Більш щільний, холодніший матеріал втягується в тепліші надра в процесі, що називається субдукцією.
Підкреслюється, що в області, яку вивчали науковці, плита Наска поступово занурюється під Південну Америку.
Однак на західній стороні цієї плити знаходиться океанічний хребет, який стрімко зростає.
Найбільш гаряча точка геологічної активності розташовується під островом Пасхи. Окрім цього існує загадковий структурний розрив між центральною і східною частинами Тихого океану.
Науковці дізнались, що ця структура є більш холодною і щільною, ніж у сусідніх регіонах.
Ймовірно, це скам'янілий фрагмент древнього морського дна.
Цей фрагмент дна не розплавляється так, як навколишня мантія. Натомість він занурюється в гарячіші шари, змушуючи їх випинатися в структури, які називаються суперплюмами.
На думку вчених, гаряча точка в районі острова Пасха знаходиться над одним із цих плюмів.
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