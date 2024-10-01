Исследователи обнаружили загадочный фрагмент земной поверхности глубоко в Тихом океане. Он может помочь ученым получить ответ на вопрос, почему в этом регионе происходит формирование океанического хребта, который демонстрирует наибольший рост в мире.

Что известно о процессах под поверхностью Тихого океана

Отмечается, что группа исследователей под руководством Цзинчуань Вана из университета Мэриленда использовала информацию о сейсмической активности и обнаружила древние океанические плиты, которые прячутся глубоко в недрах Земли.

Эти плиты датируют периодом существования динозавров на планете.

Наше открытие открывает новые вопросы о том, как глубины Земли влияют на то, что мы видим на поверхности на огромных расстояниях и в течение длительного времени, — объясняет Ван. Поделиться

На дне океана

Как проходит геологическая активность под поверхностью планеты

В частности, ученым удалось обнаружить странный поток мантии, движущийся довольно медленно под плитой Наска, граничащей с континентальной плитой Южной Америки.

Отмечается, что ключевой объем нашей планеты составляют нагретые силикатные породы, зажатые между холодной, тонкой наружной корой и раскаленным ядром.

Этот частично расплавленный слой минералов, называемый мантией, очень медленно перетекает в течение десятков миллионов лет из-за экстремальных перепадов температур выше и ниже.

Более плотный, более холодный материал втягивается в более теплые недра в процессе, называемом субдукцией.

Подчеркивается, что в области, изучаемой учеными, плита Наска постепенно погружается под Южную Америку.

Однако на западной стороне этой плиты находится стремительно растущий океанический хребет.

Наиболее горячая точка геологической активности располагается под островом Пасхи. Кроме того, существует загадочный структурный разрыв между центральной и восточной частями Тихого океана.

Мы обнаружили, что в этом регионе материал погружался примерно с половиной ожидаемой нами скорости, что говорит о том, что переходная зона мантии может действовать как барьер и замедлять движение материала через Землю, отмечает Цзинчуань Ван. Поделиться

Ученые узнали, что эта структура более холодная и плотная, чем в соседних регионах.

Вероятно, это окаменевший фрагмент древнего морского дна.

Эта утолщенная область похожа на окаменевший отпечаток древнего фрагмента морского дна, погрузившегося в Землю примерно 250 миллионов лет назад. Это позволяет нам заглянуть в прошлое Земли, чего мы никогда не видели раньше, объясняет Ван. Поделиться

Этот фрагмент дна не расплавляется так, как окружающая мантия. Вместо этого он погружается в более горячие слои, заставляя их выпячиваться в структуры, называемые суперплюмами.

По мнению ученых, горячая точка в районе острова Пасха находится над одним из этих плюмов.