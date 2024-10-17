Ученые узнали, что в экстремальных условиях гидротермальных источников под океаническим дном способны существовать не только микробы и вирусы, но и гигантские трубчатые черви.

Что известно о гигантских червях под океаническим дном

Ученые из Schmidt Ocean Institute провели исследование и обнаружили, что гигантские черви размножаются на глубине под океаническим дном в жерлах в районе Галапагосских островов.

В условиях подводных гидротермальных источников в океан попадает насыщенная минералами вода. Эти источники расположены рядом с подводными вулканами.

В рамках исследования учёные провели бурение морского дна с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian.

Ученые исследовали участок отверстия на глубине 2 тыс. 515 метров.

Эти черви, достигающие длины до 50 см, были найдены под застывшими лавовыми плитами вдоль Восточно-Тихоокеанского поднятия, отмечается в материале издания. Поделиться

Ученым удалось установить по крайней мере 2 вида червей — Oasisia alvinae и Riftia pachyptila.

В полостях учеными были обнаружены как самцы, так и самки с репродуктивными органами.

Примечательно, что трещины, соединяющие полости с поверхностью морского дна, также были заселены трубчатыми червями.

Очевидно, существует непрерывная среда обитания для трубчатых червей от подводных полостей с диффузным потоком к поверхности морского дна из-за разгрузочных трещин в лавовых полках, — подчеркивают ученые. Поделиться

Как морским червям удалось окунуться под дно океана.

По мнению ученых, личинки червей способны попадать сквозь океанскую кору, плыть с помощью течений и в конце концов добираться до этих подземных хранилищ.

Быстрая колонизация этими животными свидетельствует об эффективном расселении личинок, причем предполагается, что личинки переносятся придонными, хребтовыми и океаническими течениями, прежде чем поселиться в вентиляционных отверстиях путем нисходящего плавания или погружения, отмечается в исследовании. Поделиться

И наличие взрослых трубчатых червей в полостях может говорить о том, что некоторые из них могут жить там вечно, окутанные тьмой.

Эти выводы подчеркивают необходимость защиты вентиляционных отверстий, поскольку масштабы этих условий существования еще не полностью выяснены, — подчеркивают ученые. Поделиться

Теперь исследователи планируют выяснить, могут ли другие гидротермальные источники по всему миру скрывать подобные колонии.