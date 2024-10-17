Ученые узнали, что в экстремальных условиях гидротермальных источников под океаническим дном способны существовать не только микробы и вирусы, но и гигантские трубчатые черви.
Главные тезисы
- Под океаническим дном обнаружены гигантские трубчатые черви видов Oasisia alvinae и Riftia pachyptila, способные жить на глубине в условиях гидротермальных источников.
- Личинки червей могут колонизировать новые среды через океанскую кору и течения, достигая подземных пространств и вентиляционных отверстий гидротермальных источников.
- Некоторые трубчатые черви способны жить вечно в полостях под дном океана, что подчеркивает важность защиты их мест обитания для сохранения уникальных колоний.
- Исследования показывают, что гигантские черви попадают под океаническое дно через разные пути, такие как плавание с течениями и нисходящее погружение.
- Ученые считают, что необходимо изучать другие гидротермальные источники по всему миру, чтобы выяснить, обитают ли там подобные колонии гигантских живых существ.
Что известно о гигантских червях под океаническим дном
Ученые из Schmidt Ocean Institute провели исследование и обнаружили, что гигантские черви размножаются на глубине под океаническим дном в жерлах в районе Галапагосских островов.
В условиях подводных гидротермальных источников в океан попадает насыщенная минералами вода. Эти источники расположены рядом с подводными вулканами.
В рамках исследования учёные провели бурение морского дна с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian.
Ученые исследовали участок отверстия на глубине 2 тыс. 515 метров.
Ученым удалось установить по крайней мере 2 вида червей — Oasisia alvinae и Riftia pachyptila.
В полостях учеными были обнаружены как самцы, так и самки с репродуктивными органами.
Примечательно, что трещины, соединяющие полости с поверхностью морского дна, также были заселены трубчатыми червями.
Как морским червям удалось окунуться под дно океана.
По мнению ученых, личинки червей способны попадать сквозь океанскую кору, плыть с помощью течений и в конце концов добираться до этих подземных хранилищ.
И наличие взрослых трубчатых червей в полостях может говорить о том, что некоторые из них могут жить там вечно, окутанные тьмой.
Теперь исследователи планируют выяснить, могут ли другие гидротермальные источники по всему миру скрывать подобные колонии.
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