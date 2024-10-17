Под океаническим дном обнаружили гигантских живых существ
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Под океаническим дном обнаружили гигантских живых существ

Под дном океана
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Источник:  online.ua

Ученые узнали, что в экстремальных условиях гидротермальных источников под океаническим дном способны существовать не только микробы и вирусы, но и гигантские трубчатые черви.

Главные тезисы

  • Под океаническим дном обнаружены гигантские трубчатые черви видов Oasisia alvinae и Riftia pachyptila, способные жить на глубине в условиях гидротермальных источников.
  • Личинки червей могут колонизировать новые среды через океанскую кору и течения, достигая подземных пространств и вентиляционных отверстий гидротермальных источников.
  • Некоторые трубчатые черви способны жить вечно в полостях под дном океана, что подчеркивает важность защиты их мест обитания для сохранения уникальных колоний.
  • Исследования показывают, что гигантские черви попадают под океаническое дно через разные пути, такие как плавание с течениями и нисходящее погружение.
  • Ученые считают, что необходимо изучать другие гидротермальные источники по всему миру, чтобы выяснить, обитают ли там подобные колонии гигантских живых существ.

Что известно о гигантских червях под океаническим дном

Ученые из Schmidt Ocean Institute провели исследование и обнаружили, что гигантские черви размножаются на глубине под океаническим дном в жерлах в районе Галапагосских островов.

В условиях подводных гидротермальных источников в океан попадает насыщенная минералами вода. Эти источники расположены рядом с подводными вулканами.

В рамках исследования учёные провели бурение морского дна с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian.

Ученые исследовали участок отверстия на глубине 2 тыс. 515 метров.

Эти черви, достигающие длины до 50 см, были найдены под застывшими лавовыми плитами вдоль Восточно-Тихоокеанского поднятия, отмечается в материале издания.

Ученым удалось установить по крайней мере 2 вида червей — Oasisia alvinae и Riftia pachyptila.

В полостях учеными были обнаружены как самцы, так и самки с репродуктивными органами.

Примечательно, что трещины, соединяющие полости с поверхностью морского дна, также были заселены трубчатыми червями.

Очевидно, существует непрерывная среда обитания для трубчатых червей от подводных полостей с диффузным потоком к поверхности морского дна из-за разгрузочных трещин в лавовых полках, — подчеркивают ученые.

Как морским червям удалось окунуться под дно океана.

По мнению ученых, личинки червей способны попадать сквозь океанскую кору, плыть с помощью течений и в конце концов добираться до этих подземных хранилищ.

Быстрая колонизация этими животными свидетельствует об эффективном расселении личинок, причем предполагается, что личинки переносятся придонными, хребтовыми и океаническими течениями, прежде чем поселиться в вентиляционных отверстиях путем нисходящего плавания или погружения, отмечается в исследовании.

И наличие взрослых трубчатых червей в полостях может говорить о том, что некоторые из них могут жить там вечно, окутанные тьмой.

Эти выводы подчеркивают необходимость защиты вентиляционных отверстий, поскольку масштабы этих условий существования еще не полностью выяснены, — подчеркивают ученые.

Теперь исследователи планируют выяснить, могут ли другие гидротермальные источники по всему миру скрывать подобные колонии.

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