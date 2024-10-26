За словами науковців, внаслідок глобального потепління Антарктида стрімко втрачає вагу і піднімається з океану, загрожуючи катастрофічним зростання рівня світового океану.
Головні тези:
- Підняття Антарктиди з океану є наслідком глобального потепління і загрожує катастрофічним підвищенням рівня світового океану.
- Вчені вивчають процес післяльодовикового підняття, що може призвести до зростання рівня моря на 19,5 метрів у продовж наступних 500 років.
- Недостатня кількість даних щодо сейсмічної активності у Західній Антарктиді та впливу танення льодовикового щита в Гренландії ускладнює прогнозування можливих наслідків.
- Майже 700 млн людей, що проживають у прибережних районах, уразливі перед загрозою зростання рівня моря.
- Підвищення рівня моря вже негативно впливає на острови, такі як Кірібаті, де місцеві жителі стикаються з проблемами від танення льодовиків у світових океанах.
Чим загрожує підйом Антарктиди з океану
Науковці вже назвали цей процес післяльодовиковим підняттям і визначили, що він відбувається внаслідок глобального потепління.
У процесі танення льод перетворюється на воду, підвищуючи рівень океану.
Що кажуть науковці
Зокрема, Наталя Гомес з колегами вивчала мантію Землі під льодовим покровом Антарктиди. Їм вдалось з’ясувати, що у низці ключових регіонів ця мантія занадто м’яка.
З огляду на сейсмічні дані, висока в’язкість призводить до більш стрімкого підняття грунту.
За результатами створених науковцями 3D-моделей, було встановлено, що у разі подальшого зростання температури на планеті протягом наступних 500 років рівень світового океану може піднятись на 19,5 метрів.
Однак вчені попереджають, що у моделях досі багато невизначенностей через настачу даних щодо сейсмічної активності у Західній Антарктиді.
Окрім цього у прогнозах не врахувався вплив наслідків танення льодовикового щита у Гренландії.
Вже сьогодні підвищення рівня моря негативно впливає на низинні острови, такі як Кірібаті. Більша частина Південної Тарави розташована на висоті менше ніж 3 метри над рівнем моря. Місцеві жителі намагалися захиститися від океану мішками з піском, але на початку цього року їх змило, і морська вода затопила будинки, забруднивши ґрунти та колодязі морською сіллю.
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