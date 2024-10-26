За словами науковців, внаслідок глобального потепління Антарктида стрімко втрачає вагу і піднімається з океану, загрожуючи катастрофічним зростання рівня світового океану.

Чим загрожує підйом Антарктиди з океану

Науковці вже назвали цей процес післяльодовиковим підняттям і визначили, що він відбувається внаслідок глобального потепління.

У процесі танення льод перетворюється на воду, підвищуючи рівень океану.

Оскільки майже 700 млн людей живуть у прибережних районах, а потенційна вартість підвищення рівня моря досягне трильйонів доларів до кінця століття, розуміння ефекту доміно від танення льоду в Антарктиді має вирішальне значення, — зазначає гляціолог з Університету Макгілла Наталя Гомес. Поширити

Пінгвіни в Антарктиді

Що кажуть науковці

Зокрема, Наталя Гомес з колегами вивчала мантію Землі під льодовим покровом Антарктиди. Їм вдалось з’ясувати, що у низці ключових регіонів ця мантія занадто м’яка.

З огляду на сейсмічні дані, висока в’язкість призводить до більш стрімкого підняття грунту.

Наші вимірювання показують, що тверда земля, яка утворює основу Антарктичного крижаного щита, змінює форму напрочуд швидко. Підняття суші від зменшеного льоду на поверхні відбувається за десятиліття, а не за тисячі років, — підкреслив геолог з Університету штату Огайо Террі Вілсон. Поширити

За результатами створених науковцями 3D-моделей, було встановлено, що у разі подальшого зростання температури на планеті протягом наступних 500 років рівень світового океану може піднятись на 19,5 метрів.

Однак вчені попереджають, що у моделях досі багато невизначенностей через настачу даних щодо сейсмічної активності у Західній Антарктиді.

Окрім цього у прогнозах не врахувався вплив наслідків танення льодовикового щита у Гренландії.