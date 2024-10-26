Науковці б'ють на сполох через підняття з океану цілого континенту
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці б'ють на сполох через підняття з океану цілого континенту

Антарктида
Джерело:  Science Alert

За словами науковців, внаслідок глобального потепління Антарктида стрімко втрачає вагу і піднімається з океану, загрожуючи катастрофічним зростання рівня світового океану. 

Головні тези:

  • Підняття Антарктиди з океану є наслідком глобального потепління і загрожує катастрофічним підвищенням рівня світового океану.
  • Вчені вивчають процес післяльодовикового підняття, що може призвести до зростання рівня моря на 19,5 метрів у продовж наступних 500 років.
  • Недостатня кількість даних щодо сейсмічної активності у Західній Антарктиді та впливу танення льодовикового щита в Гренландії ускладнює прогнозування можливих наслідків.
  • Майже 700 млн людей, що проживають у прибережних районах, уразливі перед загрозою зростання рівня моря.
  • Підвищення рівня моря вже негативно впливає на острови, такі як Кірібаті, де місцеві жителі стикаються з проблемами від танення льодовиків у світових океанах.

Чим загрожує підйом Антарктиди з океану

Науковці вже назвали цей процес післяльодовиковим підняттям і визначили, що він відбувається внаслідок глобального потепління.

У процесі танення льод перетворюється на воду, підвищуючи рівень океану.

Оскільки майже 700 млн людей живуть у прибережних районах, а потенційна вартість підвищення рівня моря досягне трильйонів доларів до кінця століття, розуміння ефекту доміно від танення льоду в Антарктиді має вирішальне значення, — зазначає гляціолог з Університету Макгілла Наталя Гомес.

Антарктида підіймається з океану і загрожує катастрофічним підвищенням рівня води в світовому океані
Пінгвіни в Антарктиді

Що кажуть науковці

Зокрема, Наталя Гомес з колегами вивчала мантію Землі під льодовим покровом Антарктиди. Їм вдалось з’ясувати, що у низці ключових регіонів ця мантія занадто м’яка.

З огляду на сейсмічні дані, висока в’язкість призводить до більш стрімкого підняття грунту.

Наші вимірювання показують, що тверда земля, яка утворює основу Антарктичного крижаного щита, змінює форму напрочуд швидко. Підняття суші від зменшеного льоду на поверхні відбувається за десятиліття, а не за тисячі років, — підкреслив геолог з Університету штату Огайо Террі Вілсон.

За результатами створених науковцями 3D-моделей, було встановлено, що у разі подальшого зростання температури на планеті протягом наступних 500 років рівень світового океану може піднятись на 19,5 метрів.

Однак вчені попереджають, що у моделях досі багато невизначенностей через настачу даних щодо сейсмічної активності у Західній Антарктиді.

Окрім цього у прогнозах не врахувався вплив наслідків танення льодовикового щита у Гренландії.

Вже сьогодні підвищення рівня моря негативно впливає на низинні острови, такі як Кірібаті. Більша частина Південної Тарави розташована на висоті менше ніж 3 метри над рівнем моря. Місцеві жителі намагалися захиститися від океану мішками з піском, але на початку цього року їх змило, і морська вода затопила будинки, забруднивши ґрунти та колодязі морською сіллю.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
В Антарктиці ― перші дні весни. Українські полярники поділились світлинами з "крижаного полону"
Станція "Академік Вернадський"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Українські полярники показали дивовижні фото нічної Антарктиди
Ніч в Антарктиді
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені збентежені стрімким перетворенням Антарктиди на зелений континент
Квіти в Антарктиді

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?