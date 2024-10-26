Чем грозит подъем Антарктиды из океана

Ученые уже назвали этот процесс послеледниковым поднятием и определили, что он происходит в результате глобального потепления.

В процессе таяния льд превращается в воду, повышая уровень океана.

Поскольку почти 700 млн человек живут в прибрежных районах, а потенциальная стоимость повышения уровня моря достигнет триллионов долларов к концу века, понимание эффекта домино от таяния льда в Антарктиде имеет решающее значение, отмечает гляциолог из Университета Макгилла Наталья Гомес.

Пингвины в Антарктиде

Что говорят ученые

В частности, Наталья Гомес с коллегами изучала мантию Земли под ледяным покровом Антарктиды. Им удалось выяснить, что в ряде ключевых регионов эта мантия слишком мягкая.

Учитывая сейсмические данные, высокая вязкость приводит к более стремительному поднятию почвы.

Наши измерения показывают, что твердая земля, образующая основу Антарктического ледяного щита, изменяет форму удивительно быстро. Поднятие суши от уменьшенного льда на поверхности происходит за десятилетия, а не за тысячи лет, подчеркнул геолог из Университета штата Огайо Терри Уилсон.

По результатам созданных учеными 3D-моделей было установлено, что в случае дальнейшего роста температуры на планете в течение следующих 500 лет уровень мирового океана может подняться на 19,5 метров.

Однако ученые предупреждают, что в моделях до сих пор много неопределенностей из-за настройки данных по сейсмической активности в Западной Антарктиде.

Кроме этого, в прогнозах не учлось влияние последствий таяния ледникового щита в Гренландии.

Уже сегодня повышение уровня моря оказывает негативное влияние на низменные острова, такие как Кирибати. Большая часть Южной Таравы расположена на высоте менее 3 метров над уровнем моря. Местные жители пытались защититься от океана мешками с песком, но в начале этого года их смыло, и морская вода затопила дома, запачкав почвы и колодцы морской солью.