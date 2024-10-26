Ученые бьют тревогу из-за поднятия с океана целого континента
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые бьют тревогу из-за поднятия с океана целого континента

Антарктида
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Источник:  Science Alert

За словами науковців, внаслідок глобального потепління Антарктида стрімко втрачає вагу і піднімається з океану, загрожуючи катастрофічним зростання рівня світового океану.

Главные тезисы

  • Ученые предупреждают о катастрофическом росте уровня мирового океана из-за поднятия Антарктиды
  • Мантия Земли под ледяным покровом Антарктиды становится слишком мягкой, ускоряя процесс поднятия суши
  • Модели показывают, что уровень мирового океана может подняться на 19,5 метров в течение следующих 500 лет из-за глобального потепления
  • Повышение уровня моря уже сегодня оказывает негативное влияние на низменные острова, вынуждая местных жителей принимать экстренные меры защиты
  • Ученые выяснили, что твердая земля, образующая основу ледяного щита, изменяет форму удивительно быстро, поднимая сушу за десятилетия, а не за тысячи лет

Чем грозит подъем Антарктиды из океана

Ученые уже назвали этот процесс послеледниковым поднятием и определили, что он происходит в результате глобального потепления.

В процессе таяния льд превращается в воду, повышая уровень океана.

Поскольку почти 700 млн человек живут в прибрежных районах, а потенциальная стоимость повышения уровня моря достигнет триллионов долларов к концу века, понимание эффекта домино от таяния льда в Антарктиде имеет решающее значение, отмечает гляциолог из Университета Макгилла Наталья Гомес.

Антарктида стремительно поднимается из океана и чревата катастрофическим повышением уровня воды.
Пингвины в Антарктиде

Что говорят ученые

В частности, Наталья Гомес с коллегами изучала мантию Земли под ледяным покровом Антарктиды. Им удалось выяснить, что в ряде ключевых регионов эта мантия слишком мягкая.

Учитывая сейсмические данные, высокая вязкость приводит к более стремительному поднятию почвы.

Наши измерения показывают, что твердая земля, образующая основу Антарктического ледяного щита, изменяет форму удивительно быстро. Поднятие суши от уменьшенного льда на поверхности происходит за десятилетия, а не за тысячи лет, подчеркнул геолог из Университета штата Огайо Терри Уилсон.

По результатам созданных учеными 3D-моделей было установлено, что в случае дальнейшего роста температуры на планете в течение следующих 500 лет уровень мирового океана может подняться на 19,5 метров.

Однако ученые предупреждают, что в моделях до сих пор много неопределенностей из-за настройки данных по сейсмической активности в Западной Антарктиде.

Кроме этого, в прогнозах не учлось влияние последствий таяния ледникового щита в Гренландии.

Уже сегодня повышение уровня моря оказывает негативное влияние на низменные острова, такие как Кирибати. Большая часть Южной Таравы расположена на высоте менее 3 метров над уровнем моря. Местные жители пытались защититься от океана мешками с песком, но в начале этого года их смыло, и морская вода затопила дома, запачкав почвы и колодцы морской солью.

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