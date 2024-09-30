Украинская научная экспедиция на антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали фото невероятных ночных пейзажей в Антарктиде.

Как в ясную погоду выглядит ночная Антарктида

Ученые отметили, что в ясную погоду при безоблачном небе можно увидеть Луну во всей красе.

Недавно украинские полярники стали свидетелями еще одного удивительного явления — перламутровых облаков.

По их словам, такие облака можно увидеть лишь несколько раз в год, преимущественно во время антарктической зимы.

Что известно о других фотографиях украинских полярников

Антарктическая экспедиция на полярной станции им. Вернадского попала под мощнейший шторм.

Полярники заявили, что скорость ветра достигала просто невероятных значений.

Ночью 22 сентября скорость ветра достигла 42,5 м/с или 153 км/ч! Это самый большой показатель за всю историю наблюдений с 1947 года, отмечают украинские ученые.

Они отмечают, что уже продолжительное время ветер в районе станции достигает более 15 м/с, здесь бывают до 10 дней каждого месяца.

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк отмечает, что за последние 10 лет на станции фиксировали немало рекордов по скорости ураганного ветра.

Только в 2017 году был установлен рекорд июля — 39 м/с, а в 2016-м — рекорд сентября, 36 м/с, который был побит, — подчеркнул Пишняк.

Ученый объяснил, что это происходит в соответствии с тенденцией изменения климата: траектории циклонов смещаются ближе к станции, а их интенсивность, вероятно, растет.