Українська наукова експедиція на антарктичній станції “Академик Вернадський” опубліковали фото неймовірних нічних пейзажів в Антарктиді.

Як у ясну погоду виглядає нічна Антарктида

Науковці зазначили, що у ясну погоду за умови безхмарного неба можна побачити Місяць у всій красі.

Нещодавно українські полярники стали свідками ще одного дивовижного явища — перламутрових хмар.

За їхніми словами, такі хмари можна побачити лише кілька разів на рік, переважно під час антарктичної зими.

Що відомо про інші світлини українських полярників

Антарктична українська експедиція на полярній станції ім. Вернадського потрапила під дуже потужний шторм.

Полярники заявили, що швидкість вітру сягала просто неймовірних значень.

Вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с або 153 км/год! Це найбільший показник за всю історію спостережень з 1947 року, — зазначають українські науковці.

Вони зазначають, що вже тривалий час вітер в районі станції досягає понад 15 м/с, які тут бувають до 10 днів кожного місяця.

Керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк зазначає, що за останні 10 років на станції фіксували чимало рекордів зі швидкості ураганного вітру.

Тільки 2017 року був встановлений рекорд липня — 39 м/с, а 2016-го — рекорд вересня, 36 м/с, який нині був побитий, — підкреслив Пішняк.

Науковець пояснив, що це відбувається відповідно до тенденції зміни клімату: траєкторії циклонів зміщуються ближче до станції, а їхня інтенсивність, ймовірно, зростає.