Глобальное потепление стремительно уничтожает ледовый и снежный покров на территории Антарктиды, превращая его в зеленый ландшафт.

Что известно о последствиях изменения климатических условий в Антарктиде

В научном докладе группы британских ученых отмечается, что за последние 40 лет самая северная часть Антарктиды — Антарктический полуостров стала в 10 раз зеленее, чем раньше.

В частности, в 1986 году растительность покрывала менее одного квадратного километра площади полуострова, а уже к 2021 году зеленью покрылось почти 12 кв. км.

Эта тенденция к озеленению ускорилась более чем на 30% за последние годы (2016-2021) по сравнению с полным периодом исследования (1986-2021) — расширяясь более чем на 400 тыс. квадратных метров в год в этот период, — говорится в пресс-релизе исследователей . Поделиться

Антарктида

Ученые подчеркивают, что среди растительности в Антарктиде преобладает мох, способный выживать в наиболее экстремальных условиях.

Однако темпы распространения мхов по территории Антарктиды в последние годы значительно ускорились.

Какой станет Антарктида при дальнейшем росте температуры на планете

По прогнозам ученых, увеличение количества растительного покрова на территории Антарктиды будет продолжаться в условиях роста температуры на планете.

В частности, это может способствовать появлению новых растений в Антарктиде.

В конце концов, на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.