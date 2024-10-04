Ученые смущены стремительным превращением Антарктиды в зеленый континент
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые смущены стремительным превращением Антарктиды в зеленый континент

Цветы в Антарктиде
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Источник:  Nature

Глобальное потепление стремительно уничтожает ледовый и снежный покров на территории Антарктиды, превращая его в зеленый ландшафт.

Главные тезисы

  • Растительность Антарктиды увеличилась в 10 раз за последние 40 лет из-за глобального потепления.
  • Превращение ледового покрова в зеленый ландшафт может привести к появлению новых видов и инвазивных растений.
  • Ожидается, что дальнейшее увеличение температуры на планете будет способствовать дальнейшему росту растительности в Антарктиде.
  • Ученые предполагают формирование почвы на Антарктическом полуострове, что может открыть путь для роста других растений.
  • Беспокойство у ученых вызывает быстрое озеленение Антарктиды и потенциальные последствия изменений климата в этом районе.

Что известно о последствиях изменения климатических условий в Антарктиде

В научном докладе группы британских ученых отмечается, что за последние 40 лет самая северная часть Антарктиды — Антарктический полуостров стала в 10 раз зеленее, чем раньше.

В частности, в 1986 году растительность покрывала менее одного квадратного километра площади полуострова, а уже к 2021 году зеленью покрылось почти 12 кв. км.

Эта тенденция к озеленению ускорилась более чем на 30% за последние годы (2016-2021) по сравнению с полным периодом исследования (1986-2021) — расширяясь более чем на 400 тыс. квадратных метров в год в этот период, — говорится в пресс-релизе исследователей .

В Антарктиду в условиях потепления стремительно возвращается растительность
Антарктида

Ученые подчеркивают, что среди растительности в Антарктиде преобладает мох, способный выживать в наиболее экстремальных условиях.

Однако темпы распространения мхов по территории Антарктиды в последние годы значительно ускорились.

Какой станет Антарктида при дальнейшем росте температуры на планете

По прогнозам ученых, увеличение количества растительного покрова на территории Антарктиды будет продолжаться в условиях роста температуры на планете.

В частности, это может способствовать появлению новых растений в Антарктиде.

В конце концов, на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.

Почва в Антарктиде в большинстве своем бедная или совсем отсутствует, но этот рост растительной жизни добавит органических веществ и облегчит образование почвы, которая потенциально открывает путь для роста других растений, — отметил Олли Бартлетт из Университета Хартфордшира.

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