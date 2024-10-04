Глобальное потепление стремительно уничтожает ледовый и снежный покров на территории Антарктиды, превращая его в зеленый ландшафт.
Главные тезисы
- Растительность Антарктиды увеличилась в 10 раз за последние 40 лет из-за глобального потепления.
- Превращение ледового покрова в зеленый ландшафт может привести к появлению новых видов и инвазивных растений.
- Ожидается, что дальнейшее увеличение температуры на планете будет способствовать дальнейшему росту растительности в Антарктиде.
- Ученые предполагают формирование почвы на Антарктическом полуострове, что может открыть путь для роста других растений.
- Беспокойство у ученых вызывает быстрое озеленение Антарктиды и потенциальные последствия изменений климата в этом районе.
Что известно о последствиях изменения климатических условий в Антарктиде
В научном докладе группы британских ученых отмечается, что за последние 40 лет самая северная часть Антарктиды — Антарктический полуостров стала в 10 раз зеленее, чем раньше.
В частности, в 1986 году растительность покрывала менее одного квадратного километра площади полуострова, а уже к 2021 году зеленью покрылось почти 12 кв. км.
Ученые подчеркивают, что среди растительности в Антарктиде преобладает мох, способный выживать в наиболее экстремальных условиях.
Однако темпы распространения мхов по территории Антарктиды в последние годы значительно ускорились.
Какой станет Антарктида при дальнейшем росте температуры на планете
По прогнозам ученых, увеличение количества растительного покрова на территории Антарктиды будет продолжаться в условиях роста температуры на планете.
В частности, это может способствовать появлению новых растений в Антарктиде.
В конце концов, на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.
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