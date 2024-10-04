Глобальне потепління стрімко знищує льдовий та сніговий покров на території Антарктиди, перетворюючи його на вкритий зеленню ландшафт.

Що відомо про наслідки зміни кліматичних умов в Антарктиді

У науковій доповіді групи британських вчених зазначається, що за останні 40 років найпівнічніша частина Антарктиди — Антарктичний півострів стала у 10 разів зеленішою, ніж раніше.

Зокрема, у 1986 році рослинність покривала менше одного квадратного кілометра площі півострова, а вже станом на 2021 рік зеленню покрилось майже 12 кв. км.

Ця тенденція до озеленення прискорилася більш ніж на 30% за останні роки (2016-2021) порівняно з повним періодом дослідження (1986-2021) — розширюючись більш ніж на 400 тис квадратних метрів на рік у цей період, — йдеться у прес-релізі дослідників. Поширити

Антарктида

Науковці підкреслюють, що наразі серед рослинності в Антарктиді переважає мох, здатний виживати у найбільш екстремальних умовах.

Однак темпи поширення мхів територією Антарктиди протягом останніх років значно прискорились.

Якою стане Антарктида за умов подальшого зростання температури на планеті

За прогнозами вчених, збільшення кількості рослинного покрову на території Антарктиди продовжуватиметься в умовах подальшого зростання температури на планеті.

Зокрема, це може сприяти появі нових рослин в Антарктиді.

Зрештою на Антарктичному півострові може сформуватися шар ґрунту, який створить потенціал для закріплення інвазивних видів.