Вчені збентежені стрімким перетворенням Антарктиди на зелений континент
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені збентежені стрімким перетворенням Антарктиди на зелений континент

Квіти в Антарктиді
Джерело:  Nature

Глобальне потепління стрімко знищує льдовий та сніговий покров на території Антарктиди, перетворюючи його на вкритий зеленню ландшафт. 

Головні тези:

  • За останні 40 років Антарктичний півострів став у 10 разів зеленішим, ніж раніше, внаслідок глобального потепління.
  • Мох переважає серед рослинності в Антарктиді та його поширення значно прискорилося за останні роки.
  • Прогнозується подальше збільшення рослинного покриву в Антарктиді у зв'язку зі зростанням температур на планеті.
  • Зростання рослинного життя може сприяти появі нових видів на території Антарктиди та створенню шару ґрунту.
  • Інвазивні рослини можуть заселяти Антарктичний півострів завдяки формуванню органічного ґрунту через подальше зеленіння континенту.

Що відомо про наслідки зміни кліматичних умов в Антарктиді

У науковій доповіді групи британських вчених зазначається, що за останні 40 років найпівнічніша частина Антарктиди — Антарктичний півострів стала у 10 разів зеленішою, ніж раніше.

Зокрема, у 1986 році рослинність покривала менше одного квадратного кілометра площі півострова, а вже станом на 2021 рік зеленню покрилось майже 12 кв. км.

Ця тенденція до озеленення прискорилася більш ніж на 30% за останні роки (2016-2021) порівняно з повним періодом дослідження (1986-2021) — розширюючись більш ніж на 400 тис квадратних метрів на рік у цей період, — йдеться у прес-релізі дослідників.

В Антарктиду в умовах потепління стрімко повертається рослинність
Антарктида

Науковці підкреслюють, що наразі серед рослинності в Антарктиді переважає мох, здатний виживати у найбільш екстремальних умовах.

Однак темпи поширення мхів територією Антарктиди протягом останніх років значно прискорились.

Якою стане Антарктида за умов подальшого зростання температури на планеті

За прогнозами вчених, збільшення кількості рослинного покрову на території Антарктиди продовжуватиметься в умовах подальшого зростання температури на планеті.

Зокрема, це може сприяти появі нових рослин в Антарктиді.

Зрештою на Антарктичному півострові може сформуватися шар ґрунту, який створить потенціал для закріплення інвазивних видів.

Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній, але це зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить утворення ґрунту, що потенційно відкриває шлях для росту інших рослин, — зазначив Оллі Бартлетт з Університету Хартфордшира.

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