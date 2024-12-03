По оценкам климатологов, за последние 3 месяца температура поверхности Атлантического океана начала снижаться с рекордной скоростью.
Главные тезисы
- Температура поверхности в Атлантическом океане за последние 3 месяца снизилась с рекордной скоростью, вызывая беспокойство среди климатологов.
- Понижение температуры связывается с переходом от Эль-Ниньо к Ла-Ниньо, что может привести к изменениям в климатических условиях.
- Преждевременное охлаждение океанической воды вызывает обеспокоенность у ученых.
- Подобные аномалии могут увеличить риск мощных ураганов в экваториальных зонах Атлантического океана и повлиять на общее состояние окружающей среды.
- Изменения температуры в Атлантическом океане могут иметь серьезные последствия для экосистемы и климатической стабильности.
Что известно о рекордном понижении температуры в Атлантическом океане
В целом за последний год температура поверхности Атлантического океана выросла до исторического максимума. Однако за последние 3 месяца ситуация начала резко меняться.
Как отмечают климатологи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с мая месяца температура воды на поверхности Атлантического океана стремительно снижается.
В частности, сейчас вода уже на 1 градус по Цельсию ниже средних показателей.
В последние годы, на фоне глобального потепления, температура океанической воды летом демонстрировала стабильный рост.
С марта 2023 года в Атлантике регулярно фиксировались температурные рекорды, объясняемые влиянием Эль-Ниньо.
Наиболее значительным эффектом Эль-Ниньо был в 2023-2024 годах, спровоцировав волны экстремальной жары.
Однако сейчас Эль-Ниньо, кажется, меняется на Ла-Ниньо, который наоборот приводит к снижению температуры воды на поверхности океана.
Подчеркивается, что такие климатические явления как Эль-Ниньо и Ла-Ниньо представляются очень сложными для изучения.
Что именно обеспокоило климатологов
Климатологи ожидали, что Ла-Нинья начнет приводить к похолоданию в Атлантике не ранее сентября. Однако преждевременное стремительное охлаждение озадачило ученых.
В NOAA предупреждают, что подобные аномалии могут оказать существенное влияние на окружающую среду, в частности увеличить риск мощных ураганов в экваториальных зонах Атлантического океана.
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