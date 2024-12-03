Климатологи обнаружили новую аномалию в Атлантическом океане
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Климатологи обнаружили новую аномалию в Атлантическом океане

Атлантический океан
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Источник:  UNILAD

По оценкам климатологов, за последние 3 месяца температура поверхности Атлантического океана начала снижаться с рекордной скоростью.

Главные тезисы

  • Температура поверхности в Атлантическом океане за последние 3 месяца снизилась с рекордной скоростью, вызывая беспокойство среди климатологов.
  • Понижение температуры связывается с переходом от Эль-Ниньо к Ла-Ниньо, что может привести к изменениям в климатических условиях.
  • Преждевременное охлаждение океанической воды вызывает обеспокоенность у ученых.
  • Подобные аномалии могут увеличить риск мощных ураганов в экваториальных зонах Атлантического океана и повлиять на общее состояние окружающей среды.
  • Изменения температуры в Атлантическом океане могут иметь серьезные последствия для экосистемы и климатической стабильности.

Что известно о рекордном понижении температуры в Атлантическом океане

В целом за последний год температура поверхности Атлантического океана выросла до исторического максимума. Однако за последние 3 месяца ситуация начала резко меняться.

Как отмечают климатологи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с мая месяца температура воды на поверхности Атлантического океана стремительно снижается.

В частности, сейчас вода уже на 1 градус по Цельсию ниже средних показателей.

Климатологи обеспокоены стремительным понижением температуры воды на поверхности Атлантического океана.
Атлантический океан

В последние годы, на фоне глобального потепления, температура океанической воды летом демонстрировала стабильный рост.

С марта 2023 года в Атлантике регулярно фиксировались температурные рекорды, объясняемые влиянием Эль-Ниньо.

Наиболее значительным эффектом Эль-Ниньо был в 2023-2024 годах, спровоцировав волны экстремальной жары.

Однако сейчас Эль-Ниньо, кажется, меняется на Ла-Ниньо, который наоборот приводит к снижению температуры воды на поверхности океана.

Подчеркивается, что такие климатические явления как Эль-Ниньо и Ла-Ниньо представляются очень сложными для изучения.

Что именно обеспокоило климатологов

Климатологи ожидали, что Ла-Нинья начнет приводить к похолоданию в Атлантике не ранее сентября. Однако преждевременное стремительное охлаждение озадачило ученых.

Мы рассмотрели весь список возможных механизмов, и ни один из них не подходит, — признает аспирант Университета Майами Франс Филипп Туген.

В NOAA предупреждают, что подобные аномалии могут оказать существенное влияние на окружающую среду, в частности увеличить риск мощных ураганов в экваториальных зонах Атлантического океана.

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