По оценкам климатологов, за последние 3 месяца температура поверхности Атлантического океана начала снижаться с рекордной скоростью.

Что известно о рекордном понижении температуры в Атлантическом океане

В целом за последний год температура поверхности Атлантического океана выросла до исторического максимума. Однако за последние 3 месяца ситуация начала резко меняться.

Как отмечают климатологи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с мая месяца температура воды на поверхности Атлантического океана стремительно снижается.

В частности, сейчас вода уже на 1 градус по Цельсию ниже средних показателей.

Атлантический океан

В последние годы, на фоне глобального потепления, температура океанической воды летом демонстрировала стабильный рост.

С марта 2023 года в Атлантике регулярно фиксировались температурные рекорды, объясняемые влиянием Эль-Ниньо.

Наиболее значительным эффектом Эль-Ниньо был в 2023-2024 годах, спровоцировав волны экстремальной жары.

Однако сейчас Эль-Ниньо, кажется, меняется на Ла-Ниньо, который наоборот приводит к снижению температуры воды на поверхности океана.

Подчеркивается, что такие климатические явления как Эль-Ниньо и Ла-Ниньо представляются очень сложными для изучения.

Что именно обеспокоило климатологов

Климатологи ожидали, что Ла-Нинья начнет приводить к похолоданию в Атлантике не ранее сентября. Однако преждевременное стремительное охлаждение озадачило ученых.

Мы рассмотрели весь список возможных механизмов, и ни один из них не подходит, — признает аспирант Университета Майами Франс Филипп Туген. Поделиться

В NOAA предупреждают, что подобные аномалии могут оказать существенное влияние на окружающую среду, в частности увеличить риск мощных ураганов в экваториальных зонах Атлантического океана.