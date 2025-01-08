Погода в Украине резко изменится. К чему готовиться

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что накрывшее Украину потепление задержится еще на несколько дней, однако на выходных температура начнет снижаться.
Главные тезисы
- В ближайшие дни в Украине ожидаются значительные изменения погодных условий.
- Киевляне могут рассчитывать на стабильную температуру в пределах +3+7 градусов в течение следующих дней.
- Средняя температура воздуха в январе будет колебаться на уровне 0-3° мороза.
В Украину возвращается похолодание
Как отмечает Наталья Диденко, 9 января обещает быть теплым. Согласно последним данным, температура воздуха в течение дня будет достигать +4+9 градусов, в западных областях и южной части — +8+14 градусов.
Кроме того, указано, что в Киеве 9 января пройдет без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3+5 градусов.
10 января в столице произойдет потепление до +7 градусов.
Чего ждать от погоды в январе
Недавно команда Укргидрометцентра обращает внимание на то, что средняя месячная температура воздуха будет колебаться на уровне 0-3° мороза.
Также указано, что месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.
Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.
По словам синоптиков, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18 ° тепла, в Крыму до 21 °, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9 ° тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.
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