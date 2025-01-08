Погода в Украине резко изменится. К чему готовиться
Категория
Украина
Дата публикации

Погода в Украине резко изменится. К чему готовиться

зима
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Источник:  Наталка Диденко

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что накрывшее Украину потепление задержится еще на несколько дней, однако на выходных температура начнет снижаться.

Главные тезисы

  • В ближайшие дни в Украине ожидаются значительные изменения погодных условий.
  • Киевляне могут рассчитывать на стабильную температуру в пределах +3+7 градусов в течение следующих дней.
  • Средняя температура воздуха в январе будет колебаться на уровне 0-3° мороза.

В Украину возвращается похолодание

Как отмечает Наталья Диденко, 9 января обещает быть теплым. Согласно последним данным, температура воздуха в течение дня будет достигать +4+9 градусов, в западных областях и южной части — +8+14 градусов.

Разве что свежее ожидается завтра погода в северных областях, днем +3+6 градусов.Ветер южного направления, умеренный, на западе временами сильный. Большая часть территории Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет местами небольшой дождь.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Украинская синоптик

Кроме того, указано, что в Киеве 9 января пройдет без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3+5 градусов.

10 января в столице произойдет потепление до +7 градусов.

А вот 11-12 января, в субботу-воскресенье, в Украине похолодает. Хоть и с похолоданием, но теплая зима в Украине продолжается, — предупреждает Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Чего ждать от погоды в январе

Недавно команда Укргидрометцентра обращает внимание на то, что средняя месячная температура воздуха будет колебаться на уровне 0-3° мороза.

Также указано, что месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха — 23-37° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39°, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9° мороза, на юге Крыма 13-22° мороза, — сказано в сообщении.

По словам синоптиков, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18 ° тепла, в Крыму до 21 °, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9 ° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.

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