З морозцем та невеликим снігом. Якою буде погода на початку тижня в Україні

Початок тижня в Україні буде прохолодним із невеликими морозами, але здебільшого сухим. Проте у деяких областях прогнозують невеликий сніг.
Головні тези:
- На початку тижня в Україні очікується мінлива холодна погода з невеликими морозами та невеликим снігом.
- 13 січня вночі та вранці можливий невеликий сніг на заході та сході країни, денні опади припиняться завдяки впливу антициклону Beate.
- Необхідно бути обережними на дорогах через ожеледицю, спричинену незначним морозом.
- Середня місячна температура повітря у січні коливатиметься на рівні 0-6° морозу, з середньомісячною кількістю опадів 32-79 мм.
- Синоптики очікують невелике потепління починаючи з 16 січня. До того часу рекомендується бути обережними з ожеледицею на дорогах.
Яка погода буде в Україні 13 січня
Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, вночі та вранці невеликий сніг можливий на заході та сході України. Вдень опади припиняться завдяки впливу антициклону Beate, який підсушить повітря і поверхню.
У столиці понеділок мине без опадів, але дороги залишатимуться слизькими. Температура вночі сягне -2…-4 °C, вдень триматиметься близько нуля.
Наталка Діденко зазначила, що суттєвих змін у погоді не очікується, але з 16 січня можливе невелике потепління.
Чого очікувати від погоди у січні
Нещодавно команда Укргідрометцентру звертає увагу на те, що середня місячна температура повітря буде коливатися на рівні 0-3° морозу.
Також вказано, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.
Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.
За словами синоптиків, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.
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