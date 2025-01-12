З морозцем та невеликим снігом. Якою буде погода на початку тижня в Україні
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Україна
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З морозцем та невеликим снігом. Якою буде погода на початку тижня в Україні

З морозцем та невеликим снігом. Якою буде погода на початку тижня в Україні
Джерело:  Наталка Діденко

Початок тижня в Україні буде прохолодним із невеликими морозами, але здебільшого сухим. Проте у деяких областях прогнозують невеликий сніг.

Головні тези:

  • На початку тижня в Україні очікується мінлива холодна погода з невеликими морозами та невеликим снігом.
  • 13 січня вночі та вранці можливий невеликий сніг на заході та сході країни, денні опади припиняться завдяки впливу антициклону Beate.
  • Необхідно бути обережними на дорогах через ожеледицю, спричинену незначним морозом.
  • Середня місячна температура повітря у січні коливатиметься на рівні 0-6° морозу, з середньомісячною кількістю опадів 32-79 мм.
  • Синоптики очікують невелике потепління починаючи з 16 січня. До того часу рекомендується бути обережними з ожеледицею на дорогах.

Яка погода буде в Україні 13 січня

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, вночі та вранці невеликий сніг можливий на заході та сході України. Вдень опади припиняться завдяки впливу антициклону Beate, який підсушить повітря і поверхню.

Незначний мороз спричинить ожеледицю на дорогах. Ми вже трохи відвикли від слизьких доріг і тротуарів, тому будьте обережні, — попередила синоптикиня.

У столиці понеділок мине без опадів, але дороги залишатимуться слизькими. Температура вночі сягне -2…-4 °C, вдень триматиметься близько нуля.

Наталка Діденко зазначила, що суттєвих змін у погоді не очікується, але з 16 січня можливе невелике потепління.

Чого очікувати від погоди у січні

Нещодавно команда Укргідрометцентру звертає увагу на те, що середня місячна температура повітря буде коливатися на рівні 0-3° морозу.

Також вказано, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря — 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39°, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9° морозу, на півдні Криму 13-22° морозу, — йдеться в повідомленні.

За словами синоптиків, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.

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