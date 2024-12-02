Коли в Україні зміниться погода — прогнози синоптиків
Категорія
Україна
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Коли в Україні зміниться погода — прогнози синоптиків

Зима в Україні
Джерело:  Метеопрог

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом цього тижня в Україні зберігатиметься стабільна погода з температурою у межах кліматичної норми. 

Головні тези:

  • Стабільна погода з температурою у межах кліматичної норми очікується в Україні протягом цього тижня.
  • Синоптики прогнозують суху погоду у першій половині тижня, а в другій — очікуються сніг та мокрий сніг.
  • Температура повітря протягом тижня коливатиметься від -6 °C до +8 °C, з високою ймовірністю туманів та місцями опадів.
  • У листопаді у Києві середньомісячна температура становила 2,7 °C, що вище на 0,1 °C від кліматичної норми.
  • За місяць випало 51 мм опадів, що становить 111% кліматичної норми на проспекті Науки, 37.

Що відомо про погоду в Україні на найближчий тиждень

Синоптик підкреслив, що протягом першої половини тижня в Україні зберігатиметься суха погода, яку визначатиме антициклон, однак вже у другій половині — очікуються сніг і мокрий сніг.

Лише в другій половині тижня та на вихідних малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, — зазначає Кібальчич.

За його словами, вітер буде слабким, місцями можливі тумани, випадіння мряки і утворення паморозі.

Перша половина тижня початку грудня в Україні пройде без опадів
Зима в Україні

Зокрема, протягом понеділка, 2 грудня, опадів не очікується. Місцями можливі туман і паморозь.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 0…+5 °С; у Криму та на Прикарпатті повітря прогріється до +7 °С.

У вівторок, 3 грудня, погода в Україні також буде без опадів, однак з переважною хмарністю і туманами.

Швидкість вітру у більшості областей буде 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С, а у Криму, Одеській області та на Прикарпатті стане ще тепліше — до +8 °С.

4 грудня також не очікується опадів. Вночі буде -1…-6 °С, вдень -1…+4 °С. У Криму й Одеській області вночі -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

Яким виявився листопад у в Києві

За словами синоптиків Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у листопаді 2024 року в Києві дорівнювала 2,7 градусів тепла. Це на 0,1 градусів вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,8 градусів морозу, а найтепліше — 2 листопада, коли максимальна температура після полудня досягла 12,4 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 51 мм, або 111 % кліматичної норми.

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Категорія
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