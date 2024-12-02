За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом цього тижня в Україні зберігатиметься стабільна погода з температурою у межах кліматичної норми.
Головні тези:
- Стабільна погода з температурою у межах кліматичної норми очікується в Україні протягом цього тижня.
- Синоптики прогнозують суху погоду у першій половині тижня, а в другій — очікуються сніг та мокрий сніг.
- Температура повітря протягом тижня коливатиметься від -6 °C до +8 °C, з високою ймовірністю туманів та місцями опадів.
- У листопаді у Києві середньомісячна температура становила 2,7 °C, що вище на 0,1 °C від кліматичної норми.
- За місяць випало 51 мм опадів, що становить 111% кліматичної норми на проспекті Науки, 37.
Що відомо про погоду в Україні на найближчий тиждень
Синоптик підкреслив, що протягом першої половини тижня в Україні зберігатиметься суха погода, яку визначатиме антициклон, однак вже у другій половині — очікуються сніг і мокрий сніг.
За його словами, вітер буде слабким, місцями можливі тумани, випадіння мряки і утворення паморозі.
Зокрема, протягом понеділка, 2 грудня, опадів не очікується. Місцями можливі туман і паморозь.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 0…+5 °С; у Криму та на Прикарпатті повітря прогріється до +7 °С.
У вівторок, 3 грудня, погода в Україні також буде без опадів, однак з переважною хмарністю і туманами.
Швидкість вітру у більшості областей буде 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С, а у Криму, Одеській області та на Прикарпатті стане ще тепліше — до +8 °С.
4 грудня також не очікується опадів. Вночі буде -1…-6 °С, вдень -1…+4 °С. У Криму й Одеській області вночі -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.
Яким виявився листопад у в Києві
За словами синоптиків Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у листопаді 2024 року в Києві дорівнювала 2,7 градусів тепла. Це на 0,1 градусів вище за кліматичну норму.
Найхолодніше у столиці було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,8 градусів морозу, а найтепліше — 2 листопада, коли максимальна температура після полудня досягла 12,4 градусів тепла.
Опадів на проспекті Науки, 37 випало 51 мм, або 111 % кліматичної норми.
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