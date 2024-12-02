Когда в Украине изменится погода — прогнозы синоптиков
Категория
Украина
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Когда в Украине изменится погода — прогнозы синоптиков

Зима в Украине
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Источник:  Мeteoprog

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение этой недели в Украине сохраняется стабильная погода с температурой в пределах климатической нормы.

Главные тезисы

  • Прогноз погоды в Украине на эту неделю предвещает стабильную погоду с температурой в пределах климатической нормы, сухую погоду в первой половине и ожидаемые осадки в виде снега во второй половине.
  • Среднемесячная температура в ноябре в Киеве продемонстрировала незначительное превышение нормы, а количество осадков составило 111% от нормы.
  • Ожидается слабый ветер, туманы и возможное образование изморози. Температура воздуха будет колебаться от -6 до +8 °C.
  • Среднемесячная температура воздуха в ноябре в Киеве равнялась 2,7 градусам тепла, чуть выше климатической нормы. Наибольшее количество осадков выпало 25 и 27 ноября.

Что известно о погоде в Украине на ближайшую неделю

Синоптик подчеркнул, что в течение первой половины недели в Украине будет сохраняться сухая погода, определяемая антициклоном, однако уже во второй половине — ожидаются снег и мокрый снег.

Только во второй половине недели и на выходных малоподвижные атмосферные фронты могут стать причиной небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега, отмечает Кибальчич.

По его словам, ветер будет слабым, местами возможны туманы, выпадение туманов и образование изморози.

Первая половина недели начала декабря в Украине пройдет без осадков
Зима в Украине

В частности, в течение понедельника, 2 декабря , осадков не ожидается. Местами возможны туман и изморозь.

Днем столбики термометров покажут 0…+5 °С; в Крыму и Прикарпатье воздух прогреется до +7 °С.

Во вторник, 3 декабря , погода в Украине также будет без осадков, однако с облачностью и туманами.

Скорость ветра в большинстве областей составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0… -5 °С, днем 0… +5 °С, а в Крыму, Одесской области и Прикарпатье станет еще теплее — до +8 °С.

4 декабря также не ожидается осадков. Ночью будет -1… -6 °С, днем -1… +4 °С. В Крыму и Одесской области ночью -1… +4 °С, днем +3… +8 °С.

Каким оказался ноябрь в Киеве

По словам синоптиков Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в ноябре 2024 года в Киеве равнялась 2,7 градусам тепла. Это на 0,1 градусов выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а самое теплое — 2 ноября, когда максимальная температура после полудня достигла 12,4 градуса тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 51 мм, или 111 % климатической нормы.

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