По словам синоптикини Наталки Диденко, погоду в Украине в течение выходных будет определять антициклон Clemens.

Какая будет погода в Украине на выходных

30-го ноября из-за деятельности этого антициклона с центром именно над Украиной ничего нам на голову не будет шлепать и не капать — без осадков практически повсюду, — отметила синоптикиня. Поделиться

Диденко добавила, что небольшие осадки будут фиксироваться ночью на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Кроме этого, она отметила, что осадки в Украине не ожидаются и в первый день декабря, который приходится на понедельник.

Влажность будут образовывать только туманы.

Температура воздуха в субботу и воскресенье ожидается ночью около нуля градусов, в восточных областях 0...-3.

Днем в выходные предполагается +1...+4 градуса, в южной части и в западных областях разогреет до +4...+8 градусов.

Какая будет погода на выходных в Киеве

В Киеве, в субботу и воскресенье без осадков, но ожидаются туманы. Ночью будет около нуля, а днем +1…+4 градуса.