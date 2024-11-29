По словам синоптикини Наталки Диденко, погоду в Украине в течение выходных будет определять антициклон Clemens.
Главные тезисы
- Антициклон Clemens определит погоду в Украине на выходных, без осадков почти повсюду.
- Температура воздуха в выходные ожидается около нуля ночью и +1...+8 градусов днем в зависимости от региона.
- В Киеве на выходных прогнозируются безосадочные дни с туманами, при температуре около нуля ночью и +1...+4 градуса днем.
- Начало зимы не принесет существенных изменений в погоду: ночью ожидается небольшое подмораживание, дневная температура останется плюсовой, а осадков не предвидится.
- Влажность создадут только туманы, а небольшие осадки могут быть замечены только в некоторых областях на западе, севере, Винницкой и Черкасской.
Какая будет погода в Украине на выходных
Диденко добавила, что небольшие осадки будут фиксироваться ночью на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Кроме этого, она отметила, что осадки в Украине не ожидаются и в первый день декабря, который приходится на понедельник.
Влажность будут образовывать только туманы.
Температура воздуха в субботу и воскресенье ожидается ночью около нуля градусов, в восточных областях 0...-3.
Днем в выходные предполагается +1...+4 градуса, в южной части и в западных областях разогреет до +4...+8 градусов.
Какая будет погода на выходных в Киеве
В Киеве, в субботу и воскресенье без осадков, но ожидаются туманы. Ночью будет около нуля, а днем +1…+4 градуса.
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