В Украину мчится антициклон Clemens. Какая будет погода на выходных
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину мчится антициклон Clemens. Какая будет погода на выходных

Осень в Украине
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Источник:  Наталка Диденко

По словам синоптикини Наталки Диденко, погоду в Украине в течение выходных будет определять антициклон Clemens.

Главные тезисы

  • Антициклон Clemens определит погоду в Украине на выходных, без осадков почти повсюду.
  • Температура воздуха в выходные ожидается около нуля ночью и +1...+8 градусов днем в зависимости от региона.
  • В Киеве на выходных прогнозируются безосадочные дни с туманами, при температуре около нуля ночью и +1...+4 градуса днем.
  • Начало зимы не принесет существенных изменений в погоду: ночью ожидается небольшое подмораживание, дневная температура останется плюсовой, а осадков не предвидится.
  • Влажность создадут только туманы, а небольшие осадки могут быть замечены только в некоторых областях на западе, севере, Винницкой и Черкасской.

Какая будет погода в Украине на выходных

30-го ноября из-за деятельности этого антициклона с центром именно над Украиной ничего нам на голову не будет шлепать и не капать — без осадков практически повсюду, — отметила синоптикиня.

Диденко добавила, что небольшие осадки будут фиксироваться ночью на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Кроме этого, она отметила, что осадки в Украине не ожидаются и в первый день декабря, который приходится на понедельник.

Влажность будут образовывать только туманы.

Температура воздуха в субботу и воскресенье ожидается ночью около нуля градусов, в восточных областях 0...-3.

Днем в выходные предполагается +1...+4 градуса, в южной части и в западных областях разогреет до +4...+8 градусов.

Какая будет погода на выходных в Киеве

В Киеве, в субботу и воскресенье без осадков, но ожидаются туманы. Ночью будет около нуля, а днем +1…+4 градуса.

Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут — будет немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков, — подчеркнула Диденко.

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