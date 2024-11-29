До України мчить антициклон Clemens. Якою буде погода на вихідних
Категорія
Україна
Дата публікації

До України мчить антициклон Clemens. Якою буде погода на вихідних

Осінь в Україні
Джерело:  Наталка Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, погоду в Україні протягом вихідних визначатиме антициклон Clemens. 

Головні тези:

  • Антициклон Clemens визначатиме погоду в Україні на вихідних, без опадів практично в усіх регіонах.
  • Невеликі опади фіксуватимуться тільки на заході, півночі, Вінницькій та Черкаській областях, вночі. У перший день грудня опадів не передбачається.
  • Температура впродовж вихідних очікується вночі близько нуля градусів, вдень +1...+8 градусів в залежності від регіону.
  • У Києві на вихідних передбачаються без опадів, лише тумани. Температура навколо нуля вночі та +1...+4 градусів вдень.
  • Початок зими не принесе значних змін у погоді: вночі буде трохи підморожувати, денна температура залишиться плюсовою, опадів не очікується.

Якою буде погода в Україні на вихідних

30-го листопада через діяльність цього антициклону з центром саме над Україною нічого нам на голову не ляпатиме і не капатиме — без опадів практично повсюди, — зазначила синоптикиня.

Діденко додала, що незначні опади фіксуватимуться вночі на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Окрім цього вона зазначила, що опади в Україні не очікуються і у перший день грудня, що припадає на понеділок.

Вологість утворюватимуть лише тумани.

Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля градусів, у східних областях 0...-3.

Вдень на вихідних передбачається +1...+4 градуси, у південній частині та в західних областях розігріє до +4...+8 градусів.

Якою буде погода на вихідних у Києві

У Києві, в суботу та неділю буде без опадів, але очікуються тумани. Вночі буде близько нуля, а вдень +1...+4 градуси.

Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть — трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів, — підкреслила Діденко.

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