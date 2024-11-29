Якою буде погода в Україні на вихідних

30-го листопада через діяльність цього антициклону з центром саме над Україною нічого нам на голову не ляпатиме і не капатиме — без опадів практично повсюди, — зазначила синоптикиня. Поширити

Діденко додала, що незначні опади фіксуватимуться вночі на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Окрім цього вона зазначила, що опади в Україні не очікуються і у перший день грудня, що припадає на понеділок.

Вологість утворюватимуть лише тумани.

Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля градусів, у східних областях 0...-3.

Вдень на вихідних передбачається +1...+4 градуси, у південній частині та в західних областях розігріє до +4...+8 градусів.

Якою буде погода на вихідних у Києві

У Києві, в суботу та неділю буде без опадів, але очікуються тумани. Вночі буде близько нуля, а вдень +1...+4 градуси.