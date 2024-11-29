За словами синоптикині Наталки Діденко, погоду в Україні протягом вихідних визначатиме антициклон Clemens.
Головні тези:
- Антициклон Clemens визначатиме погоду в Україні на вихідних, без опадів практично в усіх регіонах.
- Невеликі опади фіксуватимуться тільки на заході, півночі, Вінницькій та Черкаській областях, вночі. У перший день грудня опадів не передбачається.
- Температура впродовж вихідних очікується вночі близько нуля градусів, вдень +1...+8 градусів в залежності від регіону.
- У Києві на вихідних передбачаються без опадів, лише тумани. Температура навколо нуля вночі та +1...+4 градусів вдень.
- Початок зими не принесе значних змін у погоді: вночі буде трохи підморожувати, денна температура залишиться плюсовою, опадів не очікується.
Якою буде погода в Україні на вихідних
Діденко додала, що незначні опади фіксуватимуться вночі на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.
Окрім цього вона зазначила, що опади в Україні не очікуються і у перший день грудня, що припадає на понеділок.
Вологість утворюватимуть лише тумани.
Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля градусів, у східних областях 0...-3.
Вдень на вихідних передбачається +1...+4 градуси, у південній частині та в західних областях розігріє до +4...+8 градусів.
Якою буде погода на вихідних у Києві
У Києві, в суботу та неділю буде без опадів, але очікуються тумани. Вночі буде близько нуля, а вдень +1...+4 градуси.
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