Якою буде погода у січні 2025 року — прогноз синоптиків

Як стверджує команда Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у січні 2025 року передбачається на рівні 0-3° морозу.
Головні тези:
- У деяких регіонах країни, зокрема в Закарпатті і на півдні Криму, температура може бути вищою за норму на 1,5-2°.
- Прогнозується місячна кількість опадів 32-79 мм, що знаходиться в межах норми.
- Максимальний очікуваний мінімум температури повітря в січні - від 23 до 41,9° морозу в різних областях України.
Погода у січні 2025 року — до чого готуватися
За словами синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається 0-3° морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму.
Окрім того, наголошується, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.
Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.
Як стверджують синоптики, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.
Якою буде погода 26 грудня
Команда Укргідрометцентру попереджає, що у четвер буде хмарно.
Окрім того, наголошується, що вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла); в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.
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