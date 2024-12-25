Якою буде погода у січні 2025 року — прогноз синоптиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Якою буде погода у січні 2025 року — прогноз синоптиків

січень
Джерело:  Укргідрометцентр

Як стверджує команда Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у січні 2025 року передбачається на рівні 0-3° морозу.

Головні тези:

  • У деяких регіонах країни, зокрема в Закарпатті і на півдні Криму, температура може бути вищою за норму на 1,5-2°.
  • Прогнозується місячна кількість опадів 32-79 мм, що знаходиться в межах норми.
  • Максимальний очікуваний мінімум температури повітря в січні - від 23 до 41,9° морозу в різних областях України.

Погода у січні 2025 року — до чого готуватися

За словами синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається 0-3° морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму.

Окрім того, наголошується, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря — 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39°, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9° морозу, на півдні Криму 13-22° морозу, — йдеться в повідомленні.

Як стверджують синоптики, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.

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Команда Укргідрометцентру попереджає, що у четвер буде хмарно.

Окрім того, наголошується, що вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла); в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

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