Науковці з'ясували, що вплив сонячного світла та сезонних погодних умов набагато глибший, ніж важалось.

Як сонячне світло та зміна сезонів впливають на нашу психіку та здоров’я

Світло, яке вловлюють наші очі, слугує сигналами з визначення часу для мозку. Завдяки цьому механізму формуються циркадні ритми, які передбачають наш відпочинок протягом ночі із мінімальною кількістю світла, та активність вдень, коли світло впливає на роботу мозку.

У разі неправильної роботи біологічного годинника циркадні ритми можуть порушитись, провокуючи підвищений ризик розвитку біполярного розладу або атипової дипресії, під час якої людинна постійно почувається сонною, має проблеми з енергією та метаболізмом.

За результатами досліджень роботи мозку було встановлено, що сонячне світло впливає на зв’язок нейромедіатора серотонін з рецепторами мозку.

Порушення цього зв’язку часто спостерігають під час депресій.

Світло також здатне впливати на настрій людини, психічне здоров’я під час зміни пір року.

Восени та взимку людина може відчувати втому та мати поганий настрій. Однак з настанням весни та влітку ці симптоми зникають.

Це називають “сезонністю”, а у разі важких випадків - “сезонним афективним розладом”.

Сонячне світло

Деякі люди навесні та влітку можуть із збільшенням кількості світла можуть відчувати зміни настрою та психічного стану. Це може проявлятись у збільшенні енергії та бажанні бути активними.

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Є також люди, на яких сезонні фактори впливають і негативно.

Зокрема, зміна сезонів сильно впливає на людей з біполярним розладом.

У багатьох людей із такими захворюваннями зміна тривалості дня взимку може спровокувати депресивний стан.

Більша тривалість світлового дня навесні та влітку може дестабілізувати людей з біполярним розладом до «активованого» стану, коли енергія та активність перебувають надмірні, і з симптомами важче впоратися.

Тому фахівці рекомендують дотримуватися суворого розпорядку дня, коригувати ліки та стежити за змінами настрою, уникати світла вночі та активно споживати його вдень.

Особливо це може бути корисними для людей із ризиком психічних проблем та тих, у кого склався неправильний режим — пізно лягати спати і пізно прокидатися.