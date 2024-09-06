Повернення до каральної ЕСТ. Психічно хворих росіян лікуватимуть електрошоком

У Росії знову лікуватимуть психічні розлади електрошоком. З 1 січня 2025 року набувають чинності нові клінічні рекомендації щодо лікування дорослих зі «специфічними розладами особистості», які замінюють редакцію 2021 року.

У Росії знову використовуватимуть методи каральної психіатрії

Основні нововведення зводяться до додавання нових діагностичних тестів, посилення ролі психотерапії та перегляду медикаментозного лікування зі скороченням списку препаратів (може спричинити обмеження варіантів терапії).

Разом з переглядом медикаментозного лікування найбільші побоювання викликає включення електросудомної терапії (ЕСТ) до списку «рекомендованих методів» лікування.

ЕСТ — застарілий, негуманний та неефективний метод лікування. Відомо, що письменник Ернест Хемінгуей, який проходив ЕСТ, пізніше наклав на себе руки, пов'язуючи це з наслідками терапії.

У СРСР ЕСТ застосовувалася зокрема у межах «каральної психіатрії».

Також із критеріїв оцінки якості надання медичної допомоги виключається оцінка усунення гострих психотичних симптомів, що загрожує недостатньою увагою до гострих станів пацієнтів.

Зазначимо, що до «специфічних розладів особистості» належать, наприклад, параноїдний, шизоїдний, дисоціальний, емоційно нестійкий, істеричний, тривожний розлад. Поширити

Електросудомна терапія: що відомо

Електросудомна терапія (ЕСТ), яку також називають електрошоковою (ЕШТ) або електроконвульсивною, — це метод лікування психічних розладів, що базується на викликанні у пацієнта судомних нападів за допомогою подразнення головного мозку електричним струмом.

Британські дослідники вважають, що використання ЕСТ для лікування людей із депресією слід негайно припинити, оскільки існує великий ризик нанесення шкоди мозку.

Про це йдеться в публікації в науковому виданні Ethical Human Psychology and Psychiatry.

Дослідники провели аналіз дієвості електросудомної терапії в лікуванні депресивного розладу в 11 різних оприлюднених дослідженнях. З’ясувалося, що в більшості з них не дотримано вимог клінічних випробувань: зокрема, результати тлумачилися вибірково або не були достатньо обґрунтовані. Крім того, п’ять досліджень взагалі не виявили зрушень при використанні ЕСТ. Поширити

Водночас учені показали негативний вплив від електросудомної терапії в лікуванні депресивного розладу, як-от ризик постійної втрати пам’яті та невисокий рівень смертності. На їхню думку, це вказує на необхідність зупинення використання ЕСТ.

Нині ЕСТ заборонена або дуже обмежена в застосуванні у ряді цивілізованих країн:

США законодавчо накладає заборону на застосування психохірургії та електрошоку до дітей.

В Італії заборонено застосування ЕСТ до дітей, вагітних жінок і літніх людей.

В Австралії, де від «терапії глибокого сну» — комбінації електрошоку і наркотиків — загинуло мінімум 48 чоловік, вона була заборонена.

Зменшити кількість людей, постраждалих від електрошокової терапії вдалося завдяки ухваленню законів, що вимагають інформованої згоди на лікування.