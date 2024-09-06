Возврат к карательной ЭСТ. Психически больных россиян будут лечить электрошоком

В России снова будут лечить психические расстройства электрошоком. С 1 января 2025 года вступают в силу новые клинические рекомендации по лечению взрослых со «специфическими расстройствами личности», заменяющими редакцию 2021 года.

В России снова будут использовать методы карательной психиатрии

Основные нововведения сводятся к добавлению новых диагностических тестов, усилению роли психотерапии и просмотру медикаментозного лечения с сокращением списка препаратов (может повлечь ограничение вариантов терапии).

Вместе с просмотром медикаментозного лечения наибольшие опасения вызывает включение электросудорожной терапии (ЭСТ) в список «рекомендованных методов» лечения.

ЭСТ — устаревший, негуманный и неэффективный метод лечения. Известно, что писатель Эрнест Хемингуэй, проходивший ЭСТ, позже покончил с собой, связывая это с последствиями терапии.

В СССР ЭСТ применялась в частности в рамках «карательной психиатрии».

Также из критериев оценки качества оказания медицинской помощи исключается оценка устранения острых психотических симптомов, что чревато недостаточным вниманием к острым состояниям пациентов.

Отметим, что к «специфическим расстройствам личности» относятся, например, параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально неустойчивое, истерическое, тревожное расстройство. Поделиться

Электросудорожная терапия: что известно

Электросудорожная терапия (ЭСТ), которую также называют электрошоковой (ЭШТ) или электроконвульсивной, — это метод лечения психических расстройств, основанный на вызывании у пациента судорожных приступов посредством раздражения головного мозга электрическим током.

Британские исследователи считают, что использование ЭСТ для лечения людей с депрессией следует немедленно прекратить, поскольку существует большой риск причинения вреда мозгу.

Об этом говорится в публикации в научном издании Ethical Human Psychology and Psychiatry.

Исследователи провели анализ действенности электросудорожной терапии в лечении депрессивного расстройства в 11 различных обнародованных исследованиях. Выяснилось, что в большинстве из них не соблюдены требования клинических испытаний: в частности, результаты толковались выборочно или не были достаточно обоснованы. Кроме того, пять исследований вообще не выявили сдвигов при использовании ЭСТ. Поделиться

В то же время ученые показали негативное влияние от электросудорожной терапии в лечении депрессивного расстройства, таких как риск постоянной потери памяти и невысокий уровень смертности. По их мнению, это указывает на необходимость остановки использования ЭСТ.

В настоящее время ЭСТ запрещена или ограничена в применении в ряде цивилизованных стран:

США законодательно накладывает запрет на применение психохирургии и электрошока к детям.

В Италии запрещено применение ЭСТ к детям, беременным женщинам и пожилым людям.

В Австралии, где от «терапии гибернации» — комбинации электрошока и наркотиков — погибли минимум 48 человек, она была запрещена.

Уменьшить количество людей, пострадавших от электрошоковой терапии, удалось благодаря принятию законов, требующих информированного согласия на лечение.