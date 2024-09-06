Возврат к карательной ЭСТ. Психически больных россиян будут лечить электрошоком

В России снова будут лечить психические расстройства электрошоком. С 1 января 2025 года вступают в силу новые клинические рекомендации по лечению взрослых со «специфическими расстройствами личности», заменяющими редакцию 2021 года.
Главные тезисы
- Электрошоковая терапия в лечении психических расстройств в России вновь вызывает обеспокоенность из-за своих потенциально вредных последствий.
- Новые клинические рекомендации включают в себя печально известный метод электросудорожной терапии.
- В ряде цивилизованных стран применение электросудорожной терапии ограничено или запрещено из-за рисков для пациентов, включая угрозу постоянной потери памяти и невысокий уровень смертности.
- Использование электросудорожной терапии требует обязательного информированного согласия на лечение для уменьшения количества пострадавших пациентов и повышения стандартов медицинской этики.
В России снова будут использовать методы карательной психиатрии
Основные нововведения сводятся к добавлению новых диагностических тестов, усилению роли психотерапии и просмотру медикаментозного лечения с сокращением списка препаратов (может повлечь ограничение вариантов терапии).
Вместе с просмотром медикаментозного лечения наибольшие опасения вызывает включение электросудорожной терапии (ЭСТ) в список «рекомендованных методов» лечения.
ЭСТ — устаревший, негуманный и неэффективный метод лечения. Известно, что писатель Эрнест Хемингуэй, проходивший ЭСТ, позже покончил с собой, связывая это с последствиями терапии.
В СССР ЭСТ применялась в частности в рамках «карательной психиатрии».
Также из критериев оценки качества оказания медицинской помощи исключается оценка устранения острых психотических симптомов, что чревато недостаточным вниманием к острым состояниям пациентов.
Электросудорожная терапия: что известно
Электросудорожная терапия (ЭСТ), которую также называют электрошоковой (ЭШТ) или электроконвульсивной, — это метод лечения психических расстройств, основанный на вызывании у пациента судорожных приступов посредством раздражения головного мозга электрическим током.
Британские исследователи считают, что использование ЭСТ для лечения людей с депрессией следует немедленно прекратить, поскольку существует большой риск причинения вреда мозгу.
Об этом говорится в публикации в научном издании Ethical Human Psychology and Psychiatry.
В то же время ученые показали негативное влияние от электросудорожной терапии в лечении депрессивного расстройства, таких как риск постоянной потери памяти и невысокий уровень смертности. По их мнению, это указывает на необходимость остановки использования ЭСТ.
В настоящее время ЭСТ запрещена или ограничена в применении в ряде цивилизованных стран:
США законодательно накладывает запрет на применение психохирургии и электрошока к детям.
В Италии запрещено применение ЭСТ к детям, беременным женщинам и пожилым людям.
В Австралии, где от «терапии гибернации» — комбинации электрошока и наркотиков — погибли минимум 48 человек, она была запрещена.
Уменьшить количество людей, пострадавших от электрошоковой терапии, удалось благодаря принятию законов, требующих информированного согласия на лечение.
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