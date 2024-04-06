Як сонячне затемнення впливає на психіку людей — пояснення вчених

Мільйони людей у Північній Америці 8 квітня мають шанс побачити повне сонячне затемнення. Як саме таке явище впливає на людську психіку.

Як сонячне затемнення впливає на психіку людей

Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми.

Люди можуть стати більш дружніми, оскільки починають відчувати тісніші соціальні зв’язки з іншими, зі своєю спільнотою, — каже Шон Голді, психолог з Університету Джона Гопкінса, який досліджував психологічні наслідки затемнення 2017 року. Поширити

За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти "внутрішнього самокритика" і заохотити людину "співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя".

Водночас, як наголошує Голді, наслідки позитивного впливу були відносно короткочасними — близько 24 годин.

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені провели чимало досліджень, які підтверджують дані про взаємозв'язок магнітних бур та погіршення самопочуття людини.

Найбільшу небезпеку бурі становлять для астронавтів, які знаходяться за межами захисного екрану земної атмосфери. Для них є ризик впливу високого рівня радіації, що може в рази збільшити ймовірність розвитку раку.

І хоча серед учених немає єдиної думки про вплив магнітних бур на самопочуття людини, саме в такі дні люди частіше скаржаться на головний біль, загальне погіршення самопочуття, занепад сил, порушення концентрації та проблеми з психологічним станом. Також у дні магнітних бур зростає звернення до медиків, зокрема до кардіологів.