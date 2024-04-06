Как солнечное затмение влияет на психику людей — объяснение ученых

Миллионы людей в Северной Америке 8 апреля имеют шанс увидеть полное солнечное затмение. Как именно такое явление оказывает влияние на человеческую психику.

Как солнечное затмение влияет на психику людей

Согласно последним исследованиям, полное солнечное затмение может оказать сильное влияние на психику человека, в частности вызвать благоговение, смирение и единство с другими людьми.

Люди могут стать более дружественными, поскольку начинают ощущать более тесные социальные связи с другими, со своим сообществом, — говорит Шон Голди, психолог из Университета Джона Гопкинса, исследовавший психологические последствия затмения 2017 года. Поделиться

По словам Дачера Келтнера, психолога из Университета Беркли, солнечное затмение может успокоить "внутреннего самокритика" и поощрить человека "сотрудничать, открывать свой ум для чудес и видения глубинных закономерностей жизни".

В то же время, как отмечает Голди, последствия положительного влияния были относительно кратковременными – около 24 часов.

Как магнитная буря влияет на человека

Ученые провели немало исследований, подтверждающих данные о взаимосвязи магнитных бурь и ухудшении самочувствия человека.

Наибольшую опасность бури представляют для астронавтов, находящихся вне защитного экрана земной атмосферы. Для них есть риск влияния высокого уровня радиации, что может в разы увеличить вероятность рака.

И хотя среди ученых нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие человека, именно в такие дни люди чаще жалуются на головные боли, общее ухудшение самочувствия, упадок сил, нарушение концентрации и проблемы с психологическим состоянием. Также в дни магнитных бурь растет обращение к медикам, в частности, к кардиологам.