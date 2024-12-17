Ученые выяснили, что влияние солнечного света и сезонных погодных условий гораздо глубже, чем считалось.
Главные тезисы
- Солнечный свет и смена сезонов оказывают глубокое влияние на циркадные ритмы и работу мозга, что может привести к нарушениям психического здоровья.
- Свет влияет на связь нейромедиатора серотонина с рецепторами мозга, что часто наблюдается при депрессиях и способен влиять на настроение человека.
- Сезонность проявляется в усталости и плохом настроении осенью и зимой, но может исчезнуть с наступлением весны и лета или привести к сезонному аффективному расстройству.
- Людям с биполярным расстройством важно соблюдать строгий режим дня, корректировать лекарства и следить за изменениями настроения в зависимости от сезонных факторов.
- Рекомендации специалистов включают избегание света ночью, активное потребление света днем и поддержание правильного режима сна для людей с риском психических проблем.
Как солнечный свет и смена сезонов влияют на нашу психику и здоровье
Свет, который улавливают наши глаза, служит сигналами определения времени для мозга. Благодаря этому механизму формируются циркадные ритмы, которые предусматривают наш отдых в течение ночи с минимальным количеством света и активность днем, когда свет влияет на работу мозга.
В случае неправильной работы биологических часов циркадные ритмы могут нарушиться, провоцируя повышенный риск развития биполярного расстройства или атипичной дипрессии, во время которой человек постоянно чувствует себя сонным, имеет проблемы с энергией и метаболизмом.
По результатам исследований работы мозга было установлено, что солнечный свет оказывает влияние на связь нейромедиатора серотонина с рецепторами мозга.
Нарушения связи часто наблюдают во время депрессий.
Свет также способен влиять на настроение человека, психическое здоровье во время смены времен года.
Осенью и зимой человек может чувствовать усталость и иметь плохое настроение. Однако с наступлением весны и летом эти симптомы исчезают.
Это называют "сезонностью", а в случае тяжелых случаев — "сезонным аффективным расстройством".
Некоторые люди весной и летом могут с увеличением количества света испытывать изменения настроения и психического состояния. Это может проявляться в увеличении энергии и желании быть активными.
Как защититься от негативного влияния недостаточного количества света в холодное время года
Есть также люди, на которых сезонные факторы влияют и отрицательно.
В частности, смена сезонов сильно влияет на людей с биполярным расстройством.
У многих людей с подобными заболеваниями изменение продолжительности дня зимой может спровоцировать депрессивное состояние.
Большая продолжительность светового дня весной и летом может дестабилизировать людей с биполярным расстройством в «активированное» состояние, когда энергия и активность находятся чрезмерно, и с симптомами труднее справиться.
Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать строгий распорядок дня, корректировать лекарства и следить за изменениями настроения, избегать света ночью и активно потреблять его днем.
Особенно это может быть полезно для людей с риском психических проблем и тех, у кого сложился неправильный режим — поздно ложиться спать и поздно просыпаться.
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