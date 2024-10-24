Ученые раскрыли негативные последствия для психики в результате безответной любви
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые раскрыли негативные последствия для психики в результате безответной любви

Любовь
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Источник:  online.ua

Ученые провели исследование и выяснили, что чувство разочарования вследствие безответной любви может вызвать стресс и способствовать низкой самооценке влюбленного.

Главные тезисы

  • Чувство разочарования от безответной любви может вызвать стресс и способствовать низкой самооценке влюбленного.
  • Парасоциальная любовь и влюбленность в вымышленные образы могут привести к идеализации и невзаимности в отношениях.
  • Различные типы безответной любви, такие как страх отказа, эмоциональная привязанность и тяга к бывшим партнерам, могут вызывать дисбаланс и разочарование в паре.
  • Частое взаимодействие и близость в отношениях могут усиливать желание и эмоциональную привязанность, даже если чувства остаются невысказанными.
  • Дисбаланс в типах любви, таких как страсть, близость, преданность и привязанность, может привести к разочарованию и напряжению в отношениях.

Что известно о негативных последствиях от безответной любви

Ученые выделили 5 разных типов безответной любви.

В частности, так называемая парасоциальная любовь является влечением к человеку, который в плане взаимности недоступн. К этому типу относится влюбленность в знаменитостей или публичных лиц.

По результатам исследования, проведенного еще в 2021 году, оказалось, что люди склонны питать сильную привязанность к вымышленным образам, которыми могут быть известные актеры, или киногерои.

Иногда вы можете любить этого человека, потому что идеализировали его в своем воображении. Вы привязаны к этой идеальной версии, не воспринимая как полноценную, сложную личность с недостатками и даже нежелательными чертами характера, — объясняют авторы исследования.

Подчеркивается, что в условиях таких сценариев влюбленный человек чаще всего отдает себе отчет, что шансов на взаимность не имеет.

Безответная любовь негативно влияет на психику влюбленных
Пара влюбленных

Даже в случае определенного уровня взаимодействия, в частности во время встречи или в рамках автограф-сессии, это вряд ли поможет развить отношения.

В то же время, как предупреждают исследователи, отсутствие взаимности может вызвать стресс и чувство напряжения.

В противном случае человек может влюбиться в кого-то физически близкого, например, коллегу по работе, одноклассника или соседа.

Такая влюбленность предполагает хоть и ограниченное, но длительное взаимодействие.

Ученые подчеркивают, что это самый распространенный вид безответной любви. Частое взаимодействие и близость могут усиливать желание и эмоциональную привязанность, даже если чувства остаются невысказанными.

Какие еще виды безответной любви могут влиять на человека

Стремление к отношениям вынуждено бороться против страха отказа, оставляющего человека в замкнутом кругу неопределенности и постоянных эмоциональных переживаний.

Этот тип безответной любви возникает, когда кто-то увлекается другим человеком и решает "преследовать" его.

Однако сам объект влюбленности может не всегда распознавать или соответствовать взаимности, что ведет к разочарованию в ожиданиях от отношений.

Специалисты подчеркивают, что это может вызвать у влюбленного "эмоциональные качели". Человек будет рассчитывать выйти за рамки безответных чувств.

В некоторых случаях это стремление может привести к отношениям, когда безответная любовь со временем трансформируется во взаимную привязанность.

Кроме этого, человек может испытывать тягу к бывшим партнерам в отношениях.

Специалисты отмечают, когда разрыв не взаимный, кто-то из пары может оставаться эмоционально привязанным к другому.

Из-за глубоких чувств и эмоциональной привязанности к тому, кого покинули, может быть трудно начать новые отношения.

Исследователи предполагают, что к такому типу безответной любви может побуждать не только тоска по конкретному человеку, но и страх остаться одиноким или почувствовать себя недостойным любви.

Даже когда отношения уже начались, то каждый в паре может испытывать любовь по-разному — один партнер может любить сильнее другого. Ученые называют это "количественной асимметрией".

Любовь может быть многогранной, охватывая страсть , близость, преданность, привязанность, заботу и сексуальность. Если партнеры не совпадают в этих сферах (когда один желает больше страсти, а другой стремится к глубокому расположению), то такой дисбаланс может привести к разочарованию и эмоциональному напряжению, — отмечают ученые.

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