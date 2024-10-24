Ученые провели исследование и выяснили, что чувство разочарования вследствие безответной любви может вызвать стресс и способствовать низкой самооценке влюбленного.
Главные тезисы
- Чувство разочарования от безответной любви может вызвать стресс и способствовать низкой самооценке влюбленного.
- Парасоциальная любовь и влюбленность в вымышленные образы могут привести к идеализации и невзаимности в отношениях.
- Различные типы безответной любви, такие как страх отказа, эмоциональная привязанность и тяга к бывшим партнерам, могут вызывать дисбаланс и разочарование в паре.
- Частое взаимодействие и близость в отношениях могут усиливать желание и эмоциональную привязанность, даже если чувства остаются невысказанными.
- Дисбаланс в типах любви, таких как страсть, близость, преданность и привязанность, может привести к разочарованию и напряжению в отношениях.
Что известно о негативных последствиях от безответной любви
Ученые выделили 5 разных типов безответной любви.
В частности, так называемая парасоциальная любовь является влечением к человеку, который в плане взаимности недоступн. К этому типу относится влюбленность в знаменитостей или публичных лиц.
По результатам исследования, проведенного еще в 2021 году, оказалось, что люди склонны питать сильную привязанность к вымышленным образам, которыми могут быть известные актеры, или киногерои.
Подчеркивается, что в условиях таких сценариев влюбленный человек чаще всего отдает себе отчет, что шансов на взаимность не имеет.
Даже в случае определенного уровня взаимодействия, в частности во время встречи или в рамках автограф-сессии, это вряд ли поможет развить отношения.
В то же время, как предупреждают исследователи, отсутствие взаимности может вызвать стресс и чувство напряжения.
В противном случае человек может влюбиться в кого-то физически близкого, например, коллегу по работе, одноклассника или соседа.
Такая влюбленность предполагает хоть и ограниченное, но длительное взаимодействие.
Ученые подчеркивают, что это самый распространенный вид безответной любви. Частое взаимодействие и близость могут усиливать желание и эмоциональную привязанность, даже если чувства остаются невысказанными.
Какие еще виды безответной любви могут влиять на человека
Стремление к отношениям вынуждено бороться против страха отказа, оставляющего человека в замкнутом кругу неопределенности и постоянных эмоциональных переживаний.
Этот тип безответной любви возникает, когда кто-то увлекается другим человеком и решает "преследовать" его.
Однако сам объект влюбленности может не всегда распознавать или соответствовать взаимности, что ведет к разочарованию в ожиданиях от отношений.
Специалисты подчеркивают, что это может вызвать у влюбленного "эмоциональные качели". Человек будет рассчитывать выйти за рамки безответных чувств.
В некоторых случаях это стремление может привести к отношениям, когда безответная любовь со временем трансформируется во взаимную привязанность.
Кроме этого, человек может испытывать тягу к бывшим партнерам в отношениях.
Специалисты отмечают, когда разрыв не взаимный, кто-то из пары может оставаться эмоционально привязанным к другому.
Из-за глубоких чувств и эмоциональной привязанности к тому, кого покинули, может быть трудно начать новые отношения.
Исследователи предполагают, что к такому типу безответной любви может побуждать не только тоска по конкретному человеку, но и страх остаться одиноким или почувствовать себя недостойным любви.
Даже когда отношения уже начались, то каждый в паре может испытывать любовь по-разному — один партнер может любить сильнее другого. Ученые называют это "количественной асимметрией".
Больше по теме
- Категория
- Блоги
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Гороскопы
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-