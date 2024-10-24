Науковці розкрили негативні наслідки для психіки внаслідок нерозділеного кохання
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розкрили негативні наслідки для психіки внаслідок нерозділеного кохання

Кохання
Джерело:  online.ua

Науковці провели дослідження і з'ясували, що почуття розчарування внаслідок нерозділеного кохання може викликати стрес та сприяти низькій самооцінці закоханного.

Головні тези:

  • Нерозділене кохання може спричиняти стрес, розчарування та низьку самооцінку закоханого.
  • Парасоціальне кохання, закоханість у знаменитостей та вигадані образи можуть призвести до ідеалізації та невзаємності у стосунках.
  • Різні варіанти нерозділеного кохання, такі як пристрасть, відданість та прив'язаність, можуть викликати дисбаланс та розчарування у парі.
  • Страх відмови, емоційна прив'язаність та потяг до колишніх партнерів можуть ускладнювати взаємини та викликати конфлікти.
  • Дослідники радять усвідомлювати свої почуття, сприймати партнера як складну особистість та намагатися збалансувати різні аспекти кохання для збереження гармонії у стосунках.

Що відомо про негативні наслідки від нерозділенного кохання

Науковці виділили 5 різних типів нерозділеного кохання.

Зокрема, так зване парасоціальне кохання є потягом до людини, яка у плані взаємності є недоступною. До цього типу належить закоханність у знаменитостей або публічних осіб.

За результатами дослідження, проведеного ще у 2021 році, виявилось, що люди схильні плекати сильну прив’язаність до вигаданих образів, якими можуть бути відомі актори, або кіногерої.

Іноді ви можете любити цю людину, тому що ідеалізували її у своїй уяві. Ви прив'язані до цієї ідеальної версії, не сприймаючи як повноцінну, складну особистість з недоліками і навіть небажаними рисами характеру, — пояснюють автори дослідження.

Підкреслюється, що в умовах таких сценаріїв закохана людина частіше за все усвідомлює, що шансів на взаємність не має.

Нерозділене кохання негативно впливає на психіку закоханих
Пара закоханих

Навіть у разі певного рівня взаємодії, зокрема, під час зустрічі або у рамках автограф-сесії, це навряд чи допоможе розвинути стосунки.

У той же час, як попереджають дослідники, відсутність взаємності може викликати стрес та відчуття напруження.

В іншому випадку людина може закохатись у когось фізично близького, до прикладу, колегу по роботі, однокласника або сусіда.

Така закоханність передбачає хоч і обмежену, однак тривалу взаємодію.

Науковці підкреслюють, що це найпоширеніший вид нерозділенного кохання. Часта взаємодія і близькість можуть посилювати потяг та емоційну прив'язаність навіть якщо почуття залишаються невисловленними.

Які ще види нерозділеного кохання можуть впливати на людину

Прагнення до стосунків змушене боротись проти страху відмови, що залишає людину у замкненому колі невизначенності та постійних емоційних переживань.

Цей тип нерозділеного кохання виникає, коли хтось захоплюється іншою людиною і вирішує "переслідувати" її.

Однак сам об’єкт закоханності може не завжди розпізнавати або відповідати взаємністю, що веде до розчарування у очікуваннях від стосунків.

Фахівці підкреслюють, що це може викликати у закоханого “емоційні гойдалки”. Людина розраховуватиме вийти за рамки нерозділених почуттів.

У деяких випадках це прагнення може призвести до стосунків, коли нерозділене кохання з часом трансформується у взаємну прихильність.

Окрім цього людина може відчувати потяг до колишніх партнерів у стосунках.

Фахівці зазначають, коли розрив не взаємний, то хтось з пари може залишатися емоційно прив'язаним до іншого.

Через глибокі почуття та емоційну прив’язаність тому, кого покинули, може бути важко почати нові стосунки.

Дослідники припускають, що до такого типу нерозділеного кохання може спонукати не лише туга за конкретною людиною, але й страх залишитися самотнім чи відчути себе негідним любові.

Навіть коли стосунки вже розпочалися, то кожен в парі може відчувати кохання по-різному — один партнер може любити сильніше за іншого. Вчені називають це "кількісною асиметрією".

Любов може бути багатогранною, охоплюючи пристрасть, близькість, відданість, прив'язаність, турботу і сексуальність. Коли партнери не збігаються в цих сферах (коли один бажає більше пристрасті, а інший прагне глибокої прихильності), то такий дисбаланс може призвести до розчарування та емоційного напруження, — наголошують науковці.

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