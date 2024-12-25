Какой будет погода в январе 2025 года — прогноз синоптиков

Как утверждает команда Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в январе 2025 года будет на уровне 0-3° мороза.

Погода в январе 2025 года — к чему готовиться

По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3° мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла — на 1,5-2° выше нормы.

Кроме того, указано, что месячное количество осадков ожидается в пределах нормы 32-79 мм.

Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха — 23-37° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39°, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9° мороза, на юге Крыма 13-22° мороза, — сказано в сообщении. Поделиться

Как утверждают синоптики, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18° тепла, в Крыму до 21°, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.

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Команда Укргидрометцентра предупреждает, что в четверг будет облачно.

Кроме того, указано, что ночью на юге, днем на юго-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Фото: facebook.com/UkrHMC

На дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Поделиться

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла); в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.