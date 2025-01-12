Мороз и небольшой снег. Какая будет погода в начале недели в Украине

Начало недели в Украине будет прохладным с небольшими морозами, но в большинстве своем сухим.
Главные тезисы
- В начале недели в Украине ожидается переменная, холодная погода с небольшими морозами и небольшим снегом.
- 13 января ночью и утром возможен небольшой снег на западе и востоке страны, дневные осадки прекратятся из-за влияния антициклона Beate.
- Необходимо быть осторожными на дорогах из-за гололедицы, вызванной незначительным морозом.
- Средняя лунная температура воздуха в январе будет колебаться на уровне 0-6° мороза, со среднемесячным количеством осадков 32-79 мм.
- Синоптики ожидают небольшого потепления начиная с 16 января. К тому времени рекомендуется соблюдать осторожность с гололедицей на дорогах.
Какая погода будет в Украине 13 января
Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, ночью и утром небольшой снег возможен на западе и востоке Украины. Днем осадки прекратятся благодаря воздействию антициклона Beate, подсушившего воздух и поверхность.
В столице понедельник пройдет без осадков, но дороги будут оставаться скользкими. Температура ночью составит -2…-4 °C, днем будет держаться около нуля.
Наталья Диденко отметила, что существенных изменений в погоде не ожидается, но с 16 января возможно небольшое потепление.
Чего ждать от погоды в январе
Недавно команда Укргидрометцентра обращает внимание, что средняя месячная температура воздуха будет колебаться на уровне 0-3° мороза.
Также отмечено, что месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.
Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.
По словам синоптиков, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18 ° тепла, в Крыму до 21 °, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9 ° тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.
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