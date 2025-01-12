Мороз и небольшой снег. Какая будет погода в начале недели в Украине

Начало недели в Украине будет прохладным с небольшими морозами, но в большинстве своем сухим.

Какая погода будет в Украине 13 января

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, ночью и утром небольшой снег возможен на западе и востоке Украины. Днем осадки прекратятся благодаря воздействию антициклона Beate, подсушившего воздух и поверхность.

Незначительный мороз приведет к гололедице на дорогах. Мы уже немного отвыкли от скользких дорог и тротуаров, поэтому будьте осторожны, — предупредила синоптика. Поделиться

В столице понедельник пройдет без осадков, но дороги будут оставаться скользкими. Температура ночью составит -2…-4 °C, днем будет держаться около нуля.

Наталья Диденко отметила, что существенных изменений в погоде не ожидается, но с 16 января возможно небольшое потепление.

Чего ждать от погоды в январе

Недавно команда Укргидрометцентра обращает внимание, что средняя месячная температура воздуха будет колебаться на уровне 0-3° мороза.

Также отмечено, что месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха — 23-37° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39°, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9° мороза, на юге Крыма 13-22° мороза, — говорится в сообщении. Поделиться

По словам синоптиков, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18 ° тепла, в Крыму до 21 °, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9 ° тепла.