Дослідники називають кліматичну аномалію 1816 року, яка отримала назву “рік без літа”, однією з найгірших в історії людства.

Як країни Європи та США переживали одну з найкатастрофічніших аномалій в історії людства

У матеріалі видання зазначається, що у 1816 році відбулось миттєве похолодання, від якого найбільше постраждали Західна Європа та Північна Америка.

За словами науковців, середня температура впала на 1-3 градуси від норми, що призвело до катастрофічних кліматичних аномалій.

Зокрема, США та Європа пережили аномально холодну весну, яка відзначилась жорсткими морозами, і незвичайно холодне літо.

При цьому влітку фіксувались заморозки і місцями навіть випадіння снігу.

Очевидці пригадували літні снігопади у зонах помірного клімату та кригу на річках Пенсильванії посеред липня.

Справжнім лихом для жителей Європи та США також стали безперервні холодні дощі.

Так, в Ірландії холодний дощ безпереревно лив протягом 8 тижнів.

Майбутній президент США Джон Квінсі Адамс, а тоді лише посол США у Великій Британії, у своєму щоденнику скаржився на крижані дощі та грози, через які він не міг вийти з дому на початку липня.

Східну Європу та Азію кліматичні аномалії зачепили значно менше. Там не сталось різкого похолодання, однак порушення кліматичних норм призвело до аномальної посухи.

Катастрофічні кліматичні аномалії призвели до втрати врожаю у кількох регіонах світу. У США також загинуло чимало свійської худоби. І в Європі, і в Азії почався голод.

Науковці вважають, що ці кліматичні потрясіння призвели до нової хвилі міграції мешканців Європи до Америки.

Примітно, що сьогодні саме Середній Захід є головним регіоном сільського господарства в США.

Що призвело до катастрофічних кліматичних аномалій

На думку науковців, причиною кліматичних потрясінь у 1816 році стало виверження вулкану на острові Сумбава в Індонезії 5 квітня 1815 року. Вже через кілька місяців наслідки цього виверження відчули мешканці у різних регіонах планети.

Вулкан на острові Сумбава в Індонезії

Внаслідок виверження до атмосфери потрапила величезна кількість крихітних частинок попелу, які осіли в стратосфері і заблокували сонячне світло.