Исследователи называют климатическую аномалию 1816 года, которая получила название "год без лета", одной из самых худших в истории человечества.
Главные тезисы
- Климатическая аномалия 1816 года, известная как “год без лета”, считается одной из худших в истории человечества.
- Извержение вулкана на острове Сумбава в 1815 году привело к блокировке солнечного света и экстремально низким температурам.
- Катастрофические климатические аномалии 1816 года вызвали голод, потерю урожая и миграцию жителей Европы в Америку.
Как страны Европы и США переживали одну из самых катастрофических аномалий в истории человечества.
В материале издания отмечается, что в 1816 году произошло мгновенное похолодание, от которого больше всего пострадали Западная Европа и Северная Америка.
По словам ученых, средняя температура упала на 1-3 градуса от нормы, что привело к катастрофическим климатическим аномалиям.
В частности, США и Европа пережили аномально холодную весну, отличившуюся жесткими морозами, и необычно холодное лето.
При этом летом фиксировались заморозки и местами даже выпадение снега.
Очевидцы напоминали летние снегопады в зонах умеренного климата и лед на реках Пенсильвании в середине июля.
Настоящей бедой для жителей Европы и США также стали непрерывные холодные дожди.
Так, в Ирландии холодный дождь непрерывно лил в течение 8 недель.
Будущий президент США Джон Квинси Адамс, а затем только посол США в Великобритании, в своем дневнике жаловался на ледяные дожди и грозы, из-за которых он не мог выйти из дома в начале июля.
Восточную Европу и Азию климатические аномалии затронули гораздо меньше. Там не произошло резкого похолодания, однако нарушение климатических норм привело к аномальной засухе.
Катастрофические климатические аномалии привели к потере урожая в ряде регионов мира. В США также погибло немало домашних скотов. И в Европе, и в Азии начался голод.
Ученые считают, что эти климатические потрясения привели к новой волне миграции жителей Европы в Америку.
Примечательно, что сегодня Средний Запад является главным регионом сельского хозяйства в США.
Что привело к катастрофическим климатическим аномалиям
По мнению ученых, причиной климатических потрясений в 1816 стало извержение вулкана на острове Сумбава в Индонезии 5 апреля 1815 года. Уже через несколько месяцев последствия этого извержения почувствовали жители разных регионов планеты.
В результате извержения в атмосферу попало огромное количество крошечных частиц пепла, осевших в стратосфере и заблокировавших солнечный свет.
В 2019 году геофизик доктор Эндрю Шурер и его коллеги использовали климатические модели, чтобы определить, какой могла бы быть погода на планете, если бы этого извержения не произошло, Модель показала, что 1816 год, возможно, был бы и так чрезвычайно влажным в Европе, но само извержение привело к экстремально низким температурам.
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