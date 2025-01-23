Исследователи называют климатическую аномалию 1816 года, которая получила название "год без лета", одной из самых худших в истории человечества.

Как страны Европы и США переживали одну из самых катастрофических аномалий в истории человечества.

В материале издания отмечается, что в 1816 году произошло мгновенное похолодание, от которого больше всего пострадали Западная Европа и Северная Америка.

По словам ученых, средняя температура упала на 1-3 градуса от нормы, что привело к катастрофическим климатическим аномалиям.

В частности, США и Европа пережили аномально холодную весну, отличившуюся жесткими морозами, и необычно холодное лето.

При этом летом фиксировались заморозки и местами даже выпадение снега.

Очевидцы напоминали летние снегопады в зонах умеренного климата и лед на реках Пенсильвании в середине июля.

Настоящей бедой для жителей Европы и США также стали непрерывные холодные дожди.

Так, в Ирландии холодный дождь непрерывно лил в течение 8 недель.

Будущий президент США Джон Квинси Адамс, а затем только посол США в Великобритании, в своем дневнике жаловался на ледяные дожди и грозы, из-за которых он не мог выйти из дома в начале июля.

Восточную Европу и Азию климатические аномалии затронули гораздо меньше. Там не произошло резкого похолодания, однако нарушение климатических норм привело к аномальной засухе.

Катастрофические климатические аномалии привели к потере урожая в ряде регионов мира. В США также погибло немало домашних скотов. И в Европе, и в Азии начался голод.

Ученые считают, что эти климатические потрясения привели к новой волне миграции жителей Европы в Америку.

Примечательно, что сегодня Средний Запад является главным регионом сельского хозяйства в США.

Что привело к катастрофическим климатическим аномалиям

По мнению ученых, причиной климатических потрясений в 1816 стало извержение вулкана на острове Сумбава в Индонезии 5 апреля 1815 года. Уже через несколько месяцев последствия этого извержения почувствовали жители разных регионов планеты.

Вулкан на острове Сумбава в Индонезии

В результате извержения в атмосферу попало огромное количество крошечных частиц пепла, осевших в стратосфере и заблокировавших солнечный свет.