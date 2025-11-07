Генсек ООН предупредил о красной линии для человечества

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш публично требует от международных лидеров экстренных действий, ведь превышение глобальной температуры в 1,5°C является красной линией для человечества.
Главные тезисы
- С января по август 2025 г. средняя температура Земли была примерно на 1,42 °C выше доиндустриального уровня.
- Есть и положительные новости: чистая энергия побеждает по цене, производительности и потенциалу.
Генсек ООН призывает человечество опомниться
По словам Гутерреша, абсолютно каждая доля градуса приводит к обострению проблемы голода, перемещению населения и потерям, особенно для тех, кто меньше всего ответственен за это.
Генсек НАТО также отметил, что неспособность сдержать глобальное потепление является "нравственным поражением и смертельной халатностью".
В рамках новых масштабных исследований стало известно, что временное превышение предела в 1,5 °C — начиная не позднее начала 2030-х годов — неизбежно.
По убеждению Гутерреша, человечество должно наконец решиться на фундаментальное изменение парадигмы, чтобы сдержать масштабы и сократить продолжительность этого превышения.
Несмотря на неутешительные тенденции, генсек ООН похвалил растущий импульс прорыва в области чистой энергии.
Согласно его данным, инвестиции в возобновляемые источники энергии превышают инвестиции в ископаемое топливо на 800 миллиардов долларов.
