Генсек ООН предупредил о красной линии для человечества
ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш публично требует от международных лидеров экстренных действий, ведь превышение глобальной температуры в 1,5°C является красной линией для человечества.

Главные тезисы

  • С января по август 2025 г. средняя температура Земли была примерно на 1,42 °C выше доиндустриального уровня.
  • Есть и положительные новости: чистая энергия побеждает по цене, производительности и потенциалу.

Генсек ООН призывает человечество опомниться

По словам Гутерреша, абсолютно каждая доля градуса приводит к обострению проблемы голода, перемещению населения и потерям, особенно для тех, кто меньше всего ответственен за это.

Это может привести к необратимым изменениям в экосистемах, обречь миллиарды людей на невыносимые условия жизни и усилить угрозы миру и безопасности, — предупредил он.

Генсек НАТО также отметил, что неспособность сдержать глобальное потепление является "нравственным поражением и смертельной халатностью".

В рамках новых масштабных исследований стало известно, что временное превышение предела в 1,5 °C — начиная не позднее начала 2030-х годов — неизбежно.

По убеждению Гутерреша, человечество должно наконец решиться на фундаментальное изменение парадигмы, чтобы сдержать масштабы и сократить продолжительность этого превышения.

Предел 1,5°C остается красной линией для человечества, — напомнил он.

Несмотря на неутешительные тенденции, генсек ООН похвалил растущий импульс прорыва в области чистой энергии.

Согласно его данным, инвестиции в возобновляемые источники энергии превышают инвестиции в ископаемое топливо на 800 миллиардов долларов.

