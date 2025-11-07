"Це наше море". Швеція публічно кинула виклик Росії

Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон закликав Європейський союз почати готуватись до довгострокової ізоляції країни-агресорки Росії навіть після завершення її загарбницької війни проти України.
Головні тези:
- Крістерссон розповів, що наразі дратує режим Путіна.
- Він вважає, що Росія не зупиниться навіть після припинення бойових дій в Україні.
Швеція озвучила свій прогноз щодо Росії
На переконання Ульфа Крістерссона, навіть після завершення війни Росії проти України режим Путіна на зупинитися.
Саме тому глава швецького уряду закликав Європу суттєво посилити свою конкурентоспроможність, адже це є базою для добробуту і безпеки.
Він також нагадав, наскільки важливою залишається підтримка України.
За словами Ульфа Крістерссона, його країна не плекає марних ілюзій щодо Росії, тому виступає за посилення стримування і обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.
Варто зазначити, що лідер Естонії Алар Каріс розділяє цей підхід.
Він нещодавно заявив, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.
