"Це наше море". Швеція публічно кинула виклик Росії
Зеленський та Крістерссон
Джерело:  The Guardian

Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон закликав Європейський союз почати готуватись до довгострокової ізоляції країни-агресорки Росії навіть після завершення її загарбницької війни проти України.

Головні тези:

  • Крістерссон розповів, що наразі дратує режим Путіна.
  • Він вважає, що Росія не зупиниться навіть після припинення бойових дій в Україні.

Швеція озвучила свій прогноз щодо Росії

Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звичайно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського Союзу повинні готуватися до довгострокової ізоляції Росії.

Ульф Крістерссон

Ульф Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції

На переконання Ульфа Крістерссона, навіть після завершення війни Росії проти України режим Путіна на зупинитися.

Саме тому глава швецького уряду закликав Європу суттєво посилити свою конкурентоспроможність, адже це є базою для добробуту і безпеки.

Він також нагадав, наскільки важливою залишається підтримка України.

За словами Ульфа Крістерссона, його країна не плекає марних ілюзій щодо Росії, тому виступає за посилення стримування і обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.

Варто зазначити, що лідер Естонії Алар Каріс розділяє цей підхід.

Він нещодавно заявив, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.

