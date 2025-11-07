"Это наше море". Швеция публично бросила вызов России

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон призвал Европейский союз начать готовиться к долгосрочной изоляции страны-агрессорки России даже после завершения ее захватнической войны против Украины.
Главные тезисы
- Кристерссон рассказал, что сейчас раздражает режим Путина.
- Он считает, что Россия не остановится даже после прекращения военных действий в Украине.
Швеция озвучила свой прогноз касательно России
По убеждению Ульфа Кристерссона, даже после завершения войны России против Украины режим Путина не остановился.
Именно поэтому глава шведского правительства призвал Европу существенно усилить свою конкурентоспособность, ведь это база для благосостояния и безопасности.
Он также напомнил, насколько важной остается поддержка Украины.
По словам Ульфа Кристерссона, его страна не питает напрасных иллюзий касательно России, поэтому выступает за усиление сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.
Следует отметить, что лидер Эстонии Алар Карис разделяет этот подход.
Он недавно заявил, что Европа должна воспринимать российскую агрессию как "другой вид войны" и готова к новым формам гибридных угроз.
