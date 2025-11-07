"Это наше море". Швеция публично бросила вызов России
Категория
Мир
Дата публикации

"Это наше море". Швеция публично бросила вызов России

Зеленский и Кристерссон
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон призвал Европейский союз начать готовиться к долгосрочной изоляции страны-агрессорки России даже после завершения ее захватнической войны против Украины.

Главные тезисы

  • Кристерссон рассказал, что сейчас раздражает режим Путина.
  • Он считает, что Россия не остановится даже после прекращения военных действий в Украине.

Швеция озвучила свой прогноз касательно России

У нас никогда не было большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я уверен, что Швеция, Эстония и другие страны Европейского Союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России.

Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции

По убеждению Ульфа Кристерссона, даже после завершения войны России против Украины режим Путина не остановился.

Именно поэтому глава шведского правительства призвал Европу существенно усилить свою конкурентоспособность, ведь это база для благосостояния и безопасности.

Он также напомнил, насколько важной остается поддержка Украины.

По словам Ульфа Кристерссона, его страна не питает напрасных иллюзий касательно России, поэтому выступает за усиление сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.

Следует отметить, что лидер Эстонии Алар Карис разделяет этот подход.

Он недавно заявил, что Европа должна воспринимать российскую агрессию как "другой вид войны" и готова к новым формам гибридных угроз.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Как проходят переговоры с США
Стафанишина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО успешно атаковали сразу несколько нефтебаз в Крыму — видео
ССО
Новые успехи ССО - первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о "значительном прогрессе" в завершении войны РФ против Украины
The White House
Трамп оценил ход переговоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?